Réouverture des terrasses : 4 rooftops où boire un verre à Bruxelles

Leur page insta nous tease depuis quelques jours en annonçant leur prochaine réouverture. On attend avec impatience de pouvoir se poser sur cette terrasse toute de rose vêtue et d'y boire un cocktail en admirant les toits bruxellois !

The place to be de l'été 2020, il devrait encore faire des siennes cet été ! Une vue sublime sur le centre de Bruxelles, on se souvient de l'ambiance décontractée et des burgers pour accompagnée la bière.

Infos