Pas de Foire de Liège : Où trouver des lacquemants ?

Les arbres prennent leurs jolies couleurs d’automne et nombreux sont ceux qui profitent de la nature luxuriante en Belgique durant le confinement. Après une marche revig orante l’envie de se faire plaisir avec un bon goûter se fait ressentir ? Alors que la Foire de Liège n’a pas pu rejoindre la cité ardente cette année , c’est possible de s’offrir des petites douceurs parmi les forains de bouches répartis un peu partout. Vous mourrez d’envie d’un bon lacquemant ? Voici les endroits où les trouver.

Cette institution est déjà présente toute l’année sur la Place Saint-Lambert à côté de la Fnac. En cette période où les plaisirs sucrés de la foire sont très demandés, Delforge multiplie sa présence un peu partout en région Liégeoise. La roulotte turquoise a fait son apparition en bord de Meuse sur le parking de Volvo Nordicar à Sclessin et sera ouverte jusqu’au dimanche 15 novembre 22h. Bien conscient que les Liégeois et autres visiteurs vont vouloir profiter de ce petit plaisir plus longtemps, Delforge s’installe à Crisnée à la station Q8 jusqu’au 6 décembre de 11h à 22h et au Cora de Rocourt jusqu’au 31 décembre de 10h30 à 20h. Les amoureux des Lacquemants trouveront leur bonheur et les autres auront le choix entre croustillons, crêpes au nutella et milk-shakes XXL avec sa garniture.