Où trouver les restaurants étoilés les moins chers du monde ?

2,20 dollars. Tel est le prix par personne du restaurant étoilé le moins coûteux au monde.

Il se trouve à Singapour et se nomme Liao Fan Hong Kong Soya Sauce Chicken Rice & Noodle. Une plateforme asiatique de réservation de voyage, Traveloka, l’a installé en tête d’un palmarès qui réunit les tables du guide Michelin les plus accessibles.

S’offrir une expérience gastronomique dans un restaurant étoilé a un coût. Pourtant, les gastronomes auraient tort de se priver puisqu’en scrutant les bonnes adresses retenues par le guide Michelin à l’étranger, on peut s’assurer de vivre ce genre de moment culinaire indélébile.

Sans surprise, le restaurant étoilé le moins cher est le fameux spot qui a fait couler beaucoup d’encre à la sortie du guide Singapour en 2016. Une première pour Bibendum qui honorait en effet la street food. A l’exception de deux tables, tous les restaurants étoilés accessibles se situent sur le continent asiatique. A Hong Kong, un budget de 3,80 dollars permet de se restaurer chez Tim Ho Wan, détenteur d’un macaron. Même à Tokyo, pourtant reconnue comme la destination la plus étoilée du monde, on peut oser rêver d’un restaurant gastronomique pour 12,70 dollars, le montant du menu midi chez Ginza Ibuki.

D’après les données de Traveloka qui a relevé les prix à la carte et des menus dégustation des restaurants une et deux étoiles, on peut espérer manger pour pas cher même dans un restaurant gastronomique de San Francisco, une destination pourtant réputée pour le coût onéreux des restaurants. Direction Al’s Place où le tarif le plus coûteux à la carte est de 18 dollars (environ 16 euros).

En Europe, l’Espagne constitue la destination gastronomique la plus accessible, grâce à la table étoilée d’El Castell, l’Antic Moli. En France, le restaurant étoilé le moins cher se trouve à la Tranche-sur-Mer : le Pousse-pied.

Voici le top 10 des restaurants étoilés les moins chers du monde (parmi les 1 et 2-étoiles) :

1. Liao Fan Hong Kong Soya Sauce Chicken Rice & Noodle, Singapour ($2,20)

2. Tim Ho Wan, Hong Kong ($3,80)

3. Hamo, Séoul, Corée du Sud ($7,10)

4. Chugokusai S.Sawada, Osaka, Japon ($9,70)

5. Jay Fai, Bangkok, Thaïlande ($12,00)

6. Ginza Ibuki, Tokyo, Japon ($12,70)

7. Three Coins, Taipei, Taipei ($13,00)

8. Lao Zheng Xing, Shanghai, Chine ($14,60)

9. L’Antic Moli, El Castell, Espagne ($16,60)

10. Al’s Place, San Francisco, Etats-Unis ($18)