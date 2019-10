On a testé Loola, le nouveau resto fast-good 100% personnalisable

On en avait déjà entendu parler depuis l’ouverture de sa première enseigne en juin, Avenue Louise. Et visiblement, la boutique tourne bien, puisque c’est désormais à la Chaussée de Boondael à Ixelles que Loola a choisi d’y loger son deuxième fast-good. Loola, c’est cette nouvelle chaîne de restau spécialisée dans les pizzas et les salades personnalisées. Sa promesse ? “Proposer un endroit où l’on pourra être servi en vitesse (fast) et manger sain (good)". Vraiment ?

On a testé Ni une, ni deux, nous voici à Ixelles, bien décidée à tester ce nouveau concept. Passées les portes du Loola de la Chaussée de Boondael, nous sommes immédiatement plongées dans un décor de salad-bar californien : mobilier en bois, tôles orange vif au mur, design moderne, musique électro. Devant nous se dressent deux grands comptoirs, remplis d’ingrédients séduisants et appétissants. À gauche, c’est pour les pizzas. À droite : place aux salades. Plus loin, des plats déjà préparés pour les plus pressés. C’est décidé, ce soir, c’est pizza ! Toute cette variété nous invite à laisser libre court à notre créativité et à notre imagination … et on compte bien en profiter.

Une devanture qui donne envie de s'y réfugier - © Tribe Agency

Enfin une pizza qui nous ressemble Finies les sempiternelles négociations pour remplacer un ingrédient par un autre devant la mine déconfite du pizzaïolo. Chez Loola, vous choisissez non seulement la taille de votre pâte (25 ou 35 cm), mais aussi la base (rouge ou blanche) et surtout, les toppings qui garniront votre pizza. Devant vous, dans le comptoir (de gauche, donc), se dressent une quarantaine d’ingrédients sélectionnés avec soin par le patron auprès des producteurs du coin (le local, on adore). On y trouve de tout : les classiques comme la mozzarella, les anchois, les jambons italiens, différentes sortes de fromages, les olives, etc; et puis des toppings un peu atypiques, comme des poires, des noix, ou encore du pain de viande et des boulettes végétariennes ! Tout est donc possible, en fonction de votre envie du moment et de vos goûts.

Non, il n'y a pas trop sur ma pizza! - © Lucy Dricot Notre choix : pizza 25 cm, base rouge, artichauts, aubergines, courgettes, pancetta et par-dessus : mozzarella buffala fraîche et câpres. Mmh, trop bon !

Very very fast-good Moins de 5 minutes plus tard, c’est prêt ! Comment ? Quoi ? Hé oui, chez Loola, les pâtes à pizzas romaines sont préparées par une petite entreprise familiale en Italie, pour être ensuite précuites, surgelées, importées et stockées dans un entrepôt à Wavre, avant d’être redispatchée dans les enseignes… Ce qui fait qu’une fois votre pizza garnie, il ne lui reste plus qu’un petit passage au four classique avant de terminer dans votre assiette (et votre estomac).

A l'oeuvre rapidement. - © Lucy Dricot

Vous avez tout à fait le droit d’être sceptiques (nous l’étions aussi), mais honnêtement, le goût n’en pâti pas, la pâte est aérienne, et le croustillant est au rendez-vous ! Et puis, le gros avantage de cette technique, c’est qu’on est servi ultra-rapidement. Ce qui n’est pas négligeable si vous n’avez que très peu de temps devant vous pour le lunch et ce qui est quand même la définition du mot fast. Nous, ça nous va très bien !

Des déserts préparés avec amour par des grands-mères Envie d’une petite note sucrée pour terminer en beauté ? Cerise sur le gâteau : Loola propose aussi des déserts faits maison par des grands-mères, toutes âgées entre 65 et 85 ans. Au menu : moelleux au chocolat, tarte aux noix de pécans, cheesecake et mousse au chocolat. Comme on n’arrivait pas à choisir, on a pris les quatre (oui, on est trèèès gourmandes) ! Et c’était un pur délice.

Vous avez dit miam? - © Lucy Dricot Notre coup de cœur ? La tarte aux noix de pécan, dans sa jolie (et écolo !) petite boite à camembert.