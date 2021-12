Les meilleurs bars à cocktails de Belgique, d'après le guide Gault&Millau 2022

Même si les bars ferment à 23h, un petit cocktail, ce n'est jamais de refus. Et tant qu'à faire, si on allait dans un établissement reconnu pour sa qualité ? Le prestigieux guide Gault&Millau a sorti son palmarès le 13 décembre. Entre les grands gastronomiques et les fast/street food gourmands, il y a aussi la sélection des meilleurs bars à cocktails de Belgique. Ils sont une quarantaine à entrer dans la sélection de cette année et c'est Arthur Orlans à Bruxelles qui reçoit le titre de Bar à cocktails de 2022. Toute la sélection se trouve sur le site Gault&Millau.