Les adresses de la rédac : brunch dans un café littéraire à Bruxelles

Avec une mère prof de français, Clémentine ne pouvait qu’aimer les livres et vouloir les intégrer à son métier. Quand elle rencontre Nathalie, l’idée germe et fera son chemin jusqu’à la réalisation du projet : ouvrir un café littéraire, Le Millefeuille. C’est dans un petit quartier d’Ixelles, à quelques minutes de Flagey et des étangs qu’elles se sont installées. Entre les riverains et les belles maisons de maîtres, on n’a pas de doute d’être à Bruxelles !

Une façade qui donne envie de s'attabler - © Chloé Rosier

Milles feuilles sur les étagères On ne les a pas comptées mais on dépasse largement les mille feuilles de romans, BD et autres livres sur les étagères du petit café au coin de la rue Leon Cuissez. Ces livres, tous de seconde main, sont là pour être lus sur place, attendus pour le prochain café dans le divan ou achetés si l’intrigue vous a accroché. Sur le tableau noir, vous avez les recommandations des deux jeunes femmes et vous pouvez toujours leur demander conseil. On y trouve du Balzac à côté de Marc Levy, un roman policier entre un essai historique et une BD pour enfants, de la poésie à côté du théâtre.

Les livres vous regardent et vous regardez les livres - © Chloé Rosier

Mille goûts dans les assiettes Tous les premiers dimanches du mois, le café organise un brunch (services à 11h et 13h). Un brunch en plusieurs services pour lequel il vaut mieux venir le ventre (très) vide et ne pas prévoir de manger jusqu’au soir (et encore, juste une soupe). Pour un prix plus que raisonnable (on se demande d’ailleurs comment elles s’y retrouvent), on reçoit : Des couques , du pain, des confitures bio, une boisson chaude

Une assiette de légumes, bio et locaux (à quand un œuf à la coque ?) et une tranche de pain de viande (probablement le meilleur de notre vie, sans exagération).

Un yaourt au granola, aux noix et au miel

Un dessert Si vous avez encore faim après ça, on vous tire notre chapeau ! Pas de stress, vous pourrez toujours avoir un doggy bag si vous ne finissez pas, le gaspillage n'étant pas dans la politique de le maison.

Une assiette (très) bien fournie de légumes bio - © Chloé Rosier

Pendant ce brunch, on peut se balader dans les rayons de livre et se poser entre deux services pour lire quelques lignes d’un de nos classiques qu’on connaît par cœur et qu’on peut reprendre à n’importe quelle page (La Nuit des Temps de Barjavel par exemple). On a adoré avoir le temps de prendre notre temps, manger sans se presser dans une atmosphère douce et calme dans un quartier résidentiel qui prolonge la tiédeur de l’été. Si l’on a un seul regret, c’est de ne pas avoir deux estomacs !