Le Youtubeur IbraTV ouvre un Black & White Burger à Louvain-la-Neuve le 30 octobre

Après Bruxelles, Charleroi et Liège, la chaîne de restaurant Black and White Burger, créée par le YouTubeur français IbraTV, continue sa conquête du marché belge. Le samedi 30 octobre, c’est Louvain-La-Neuve qui accueillera la 5e enseigne de burgers bicolores.

La chaîne de restaurants " Black and White Burger ", c’est le projet né en 2018 à Paris, propulsé par le Youtubeur français d’origine russe IbraTV. Produits frais, de qualité et de saison, carte variée, buns aux couleurs originales. Pour info, le premier établissement ouvert en France a obtenu le titre de "Meilleur burger de Paris".

Depuis près d’un an, les ouvertures se multiplient en Belgique et connaissent toutes un franc succès. Lors de l’inauguration à Liège, plusieurs centaines de personnes se sont pressées devant les portes du restaurant pour goûter aux cultissimes burgers et rencontrer leur Youtubeur préféré. En raison de la demande grandissante, Louvain-La-Neuve (et son marché de taille) est ainsi la troisième ville wallonne à accueillir la chaîne française.



Lors de l’ouverture il y aura bien sur des influenceurs mais surtout, le Youtubeur lui-même offrira, comme il en a l’habitude, des burgers aux 100 premiers curieux.

À la carte, le French, le Mexico ou le West Coast, des burgers garnis d’un steak Black Angus cuit en grillade ou encore d’un pavé de saumon. Sans oublier les incontournables pains bicolores (noir et blanc) confectionnés par le meilleur boulanger de France et agrémentés de sauces élaborées par un chef étoilé.