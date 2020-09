La liste des meilleures chaînes de pizzas artisanales est dévoilée !

Sur la planète pizza, il y a deux camps, avec d’un côté les chefs et de l’autre les chaînes qui misent, malgré leur réseau fourni de restaurants, sur la qualité et le savoir-faire artisanal.

Et dans ce rayon, le groupe Big Mama qui signe le succès de la Felicita ou de Popolare à Paris est un des meilleurs du genre, d’après le guide italien "50 Top" qui classe les meilleures pizzerias d’Europe dont deux restaurants étaient Belges en 2019 (La pizza è bella et la Piola Pizza) !

Moins d’une semaine avant de dévoiler les adresses où commander les meilleures pizzas en Europe, les inspecteurs italiens du guide en ligne "50 Top" ont décidé d’attiser la faim avec un top 10 des chaînes artisanales où Margherita et Regina n’ont pas à rougir face aux pizzas de restaurants indépendants. Si ces experts de la mozzarella fior di latte et de la tomate San Marzano ne manquent pas de célébrer leurs compatriotes, on peut aussi se féliciter de la présence du groupe Big Mamma, auteur des succès des restaurants East Mama, Popolare, Ober Mamma, Mamma Primi, Pink Mamma, Big Love, Libertino ou encore la Felicita à Paris.

Pour les autres Européens présents, les dégustateurs italiens mentionnent l’Espagnol Grosso Napoletano, le Suisse Luigia et les Britanniques Pizza Pilgrims.

Lors d’un prochain séjour de l’autre côté des Alpes, le "50 Top Pizza" conseille les cartes des chaînes Berberè, Da Michele, Da Zero, Fra Diavolo, Sorbillo et Saporè.