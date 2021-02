IbraTV a ouvert un "Black and White Burger" sur la place De Brouckère

Le premier Black and White Burger en Belgique a ouvert ses portes ce samedi 21 février à la place De Brouckère, dans le centre de Bruxelles. Plus de 2000 personnes se sont déplacées pour tester les burgers !

Sur place, le restaurant a investi dans une grande salle, décorée selon les codes de la chaîne : équilibre entre noir et blanc, des matériaux bruts, une lumière tamisée avec une ambiance décontractée. L’établissement est considéré par Ibra lui-même comme "l’un des plus beaux" de la chaîne. Vous pouvez vous y rendre pour commander à emporter (les restaurants étant toujours fermés) ou commander sur les plateformes de livraison dans les prochaines semaines .

La chaîne de restaurants " Black and White Burger ", c’est le projet né en 2018 à Paris, propulsé par le Youtubeur français d’origine russe IbraTV . Produits frais, de qualité et de saison , carte aussi variée, buns aux couleurs originales. Des burgers garnis d’un steak Black Angus cuit en grillade ou encore d’un pavé de saumon , des pains bicolores confectionnés par le meilleur boulanger de France, agrémentés de sauces élaborées par un chef étoilé. Tout un programme !

IbraTv, le YouTubeur aux 4,5 millions d’abonnés

Pour tous ceux qui n’ont aucune idée de qui est cet IbraTV qui ouvre un resto à burger dans le centre de notre capitale, voici quelques infos pour cerner le personnage.

IbraTV, ce sont des caméras cachées, l’amour des voitures et des sports de combat et des prestations impressionnantes dans Ninja Warrior. Il a ouvert des restaurants de restauration rapide "Black and White Burger" en France, en Belgique, en Suisse et en Espagne.