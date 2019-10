From Comptoir : notre nouveau QG fromage

Vous pensez déjà à votre première (prochaine ?) raclette ? Pourquoi pas varier les plaisirs et se faire un Cheese and Wine ? On a justement une bonne (et toute nouvelle) adresse pour vous : From Comptoir !

From Comptoir, du fromage mais pas que ! Ce nouvel espace dédié au fromage n’est pas qu’un simple fromager. D’abord, il affine sur place (dans les superbes caves à fromage visibles de tous) certains des fromages qu’ils vendent. Ensuite, on peut manger sur place (oui oui). Déguster une assiette de fromage, se prendre un sandwich (sur la route du shopping, c’est exactement ce dont on a besoin pour reprendre un peu d’énergie). Et pour finir, on peut y acheter tout ce qui tourne autour d’une soirée fromages (vin, bières, pain, condiments) avec les conseils avisés des deux compères Bénédicte Dartois et Étienne Boissy. Etienne, c’est un MOF (Meilleur Ouvrier de France) et son col bleu blanc rouge en jette quand on le croise pour la première fois. Bon vivant (Lyon oblige), il est heureux de faire découvrir son terroir et sa passion après avoir passé près de dix ans aux célèbres Halles Paul Bocuse (toujours à Lyon). Par amour pour Bénédicte, il est venu ouvrir son propre comptoir dans notre belle capitale, plus précisément chaussée de Charleroi, à Saint-Gilles.

Un bon vivant, comme on vous le disait! - © From Comptoir

Qu’est-ce qu’on y trouve ? Du fromage (si si, vraiment) provenant essentiellement de trois grandes maisons d’affinage (Hervé Mons, Christian Janier et Philippe Olivier). Mais attention, ce ne sont pas que des fromages français qui sont proposés, vous en trouverez de nombreux pays : Suisse, Pays-Bas, Angleterre, Italie, Espagne… Ainsi que de Belgique (encore heureux). Comme évoqué plus haut, vous y trouverez également d’autres produits : du beurre (de Bresse), de la crème, des spécialités préparées (ex : de la "cervelle de canut", grande tradition lyonnaise composée de fromage frais battu enrichi de fines herbes). On y trouve également de la charcuterie (que serait un apéro sans son fromage et sa charcuterie ?) en provenance des Halles de Lyon mais aussi quelques très belles richesses de notre terroir, avec les Salaisons du Pont d’Amour, à Dinant, du saucisson et jambon d’Ardenne, etc.

Une planche de charcuterie qui nous fait baver (véridique) - © From Comptoir