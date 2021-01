Épiphanie : tour d'horizon des Galettes des Rois à Bruxelles

Vous ne savez pas où acheter votre Galette des Rois pour mercredi ? Tendance passe en revue quelques-uns des meilleurs boulangers-pâtissiers de la capitale.

Cependant, nous n’avons pas la science infuse donc il y en a certainement beaucoup d’autres absolument délicieuses !

La pomme des Tartes de Françoise

Une fois n’est pas coutume, la merveilleuse pâtisserie uccloise propose cette année une galette revisitée avec des jolis fruits : de la pomme.

Adresse : Rue Vanderkindere 367, 1180 Uccle (et deux autres adresses)

La Galette de Rob

Une puriste cette galette puisqu’elle est composée uniquement de feuilletage et de crème d’amandes.

Adresse : Boulevard de la Woluwe 28, 1150 Woluwe-Saint-Pierre

La beurrée et chanceuse du Saint-Aulaye

Comme l’année 2020 a été difficile, le Saint-Aulaye veut réchauffer les cœurs avec plus que de la pâtisserie. Si leur galette est délicieusement beurrée et brillante, cette année elle sera peut-être chanceuse pour 3 gourmands. A l’achat d’une Galette des Rois dans l’une des pâtisseries, trois personnes auront la chance de gagner un bracelet unique signé Holemans.

Adresses : Rue Vanderkindere 377 ou Chaussée de Waterloo 1447 à 1180 Uccle ou Rue Américaine 130 à 1050 Ixelles

La sans gluten de Chambelland

Pour que tout le monde puisse profiter de cette jolie et gourmande tradition, la boulangerie Chambelland propose des Carreaux des rois sans gluten et des Couronnes des reines sans gluten et vegan. Les carreaux des rois contiennent : beurre, sucre, poudre d’amande, crème, farine de maïs, œuf, pâte d’amande, sel, rhum et des amandes effilées.

Adresse : Avenue de l’Université 42, 1050 Ixelles

La Luxueuse de Wittamer

Une véritable institution bruxelloise et Fournisseur Officiel de la Cour de Belgique qui ne déçoit jamais, quelles que soient les pâtisseries qu’on va y chercher.