Emoción : un restaurant à tapas espagnoles et italiennes débarque à Uccle

Un restaurant à tapas a ouvert Chaussée de Waterloo et tente le pari après une année difficile pour les restaurateurs. Si les restaurateurs qui ont survécu jusqu’ici commencent à voir une lumière au bout du tunnel après les mois difficiles de fermeture obligatoire, certains tentent le tout pour le tout et ouvrent une enseigne pour le plus grand plaisir des gastronomes qui se font des restaurants tous les soirs pour rattraper le temps perdu (on exagère à peine). Emoción, c’est un restaurant qui existait déjà à Namur depuis près de 5 ans et qui a fait ses preuves chez le public namurois. Le propriétaire habitant à Uccle s’est promené un jour dans son quartier et a repéré un lieu fermé… pourquoi ne pas tenter l’aventure d’ouvrir une enseigne dans la capitale ?

Le principe du restaurant : entre Espagne et Italie

C’est aujourd’hui chose faite mais pas avec n’importe quel restaurant tapas. Le concept est intéressant et pourrait bien marcher dans le coin puisque le propriétaire et ses acolytes ont décidé de miser sur une double origine (l’Italie et l’Espagne), sur le chic, les produits de qualité et les vins de caractère. Vous ne trouverez donc pas toutes les tapas (olives, sardines, etc.) que l’on pourrait attendre de ce genre d’enseigne. Si le chef de Namur est Italien, celui d’Uccle est Espagnol, vous ne retrouverez donc pas les mêmes choses chez l’un et chez l’autre et on aime particulièrement les petites touches de gastronomies espagnoles du chef Pedro Pulido Ruiz. Et la sommelière n’est pas là pour faire la déco, elle connaît ses vins, elle renouvelle la carte toutes les deux semaines avec des vins qui ne viennent pas des grandes surfaces mais qui sont des petites trouvailles de cavistes spécialisés. Et si vous voulez du bio, il y en a !

Ce qu’on a mangé chez Emoción

On ne peut pas aller dans un restaurant à tapas sans commander une planche… de tapas (vous ne l’aviez pas vu venir celle-là !). On nous a conseillé celle à la truffe (assortiment de pâtes fraîches, salami, fromage, burrata et brushette) mais le +1 n’étant pas fan de truffes, nous nous sommes laissés tenter par la planche du nom du restaurant : l’Emoción. On y trouve tout ce qu’on attend : des produits frais, bien cuisiné et qui sentent bon l’Espagne et l’Italie. Composée de jambon toscan, de manchego (un peu trop jeune à notre goût, nous qui aimons le fromage bien fait), de légumes grillés, d’une tortilla (très grande, il y en a pour tout le monde) et de brushettes (les tomates sont délicieuses).

Pour le plat, nous nous sommes laissés tenter par le burger iberico qui, comme son nom l’indique, est un burger aux accents espagnols : viande de porc ibérique, chorizo, tomates, oignons rouges et patatas. La viande n’est ni trop sèche ni trop grasse comme le porc peut souvent l’être, l’équilibre est là et la quantité aussi !

Le second estomac étant un peu plus petit et déjà bien rempli par l’entrée, c’est le carpaccio di manzo al tartufo qui a été sélectionné. S’il n’est pas exceptionnel, il reste très bon avec des produits qu’on sait frais et pas seulement sorti de l’emballage plastique du Carrefour d’à côté. La portion est peut-être un peu petite mais si vous n’avez pas une faim de loup, ce sera juste ce qu’il faut.

