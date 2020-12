Eat to Eat, l'application où commander des plats faits maison

Pour favoriser le lien social, l’application « Eat to Eat » met en relation des amateurs de bonne nourriture. Initialement lancée pour les non-professionnels, les restaurateurs peuvent désormais aussi y proposer leurs plats.

Si vous aimez cuisiner, il arrive sans doute qu’après plusieurs tests de recettes, vous pourriez en faire profiter tout votre quartier tant vos proches se pâment devant les saveurs de vos mets… Avec Eat to Eat, c’est possible. Et de fait, l’application vous permet de proposer vos réalisations à d’autres amateurs de bons petits plats. Elle met en lien des cuisiniers et cuisinières, comme vous et moi, avec des acheteurs qui n’ont pas eu le temps ou l’envie de s’affairer derrière les fourneaux. Le tout en un clic !

Voici comment proposer votre plat à la vente

Une fois le plat terminé, il ne reste plus qu’à le prendre en photo, fixer son prix et publier ces informations sur l’application en indiquant le lieu où venir le récupérer. L’inscription est totalement gratuite puis Eat to Eat prélève 20% lors de chaque transaction.

Tous les cuisiniers présents sur la plateforme ont une charte à respecter lorsqu'ils s'inscrivent sur l’application. Ils doivent notamment proposer uniquement des plats "faits maison", pratiquer le prix le plus juste, cuisiner des produits frais et de qualité, avoir une hygiène personnelle irréprochable, cuisiner dans un espace propre et bien rangé, être disponibles en toutes circonstances pour dialoguer avec leurs acheteurs.

Et les restaurateurs peuvent aussi utiliser l'application

Depuis peu, l’application a également ouvert ses horizons en offrant la possibilité aux restaurateurs professionnels de proposer leurs plats et menus durant la pandémie. Une façon de soutenir l’HORECA en cette période de fermeture. L’objectif de Eat to Eat est de favoriser le lien social, grâce aux contacts de proximité, mais aussi d’éviter le gaspillage alimentaire.

Vous voulez commander ?

Vous n'avez pas eu le temps de faire à manger ou voulez découvrir les talents culinaires de chefs en herbe. Rien de plus simple! On vous explique...

Comment utiliser Eat to Eat ?

Téléchargez gratuitement l'application EAT TO EAT (via l'App Store ou Android) Créez votre profil Prenez vos plats en photo Fixez votre prix Vendez à des acheteurs à proximité de chez vous

Plus d’infos sur le site internet de Eat to Eat

De notre côté, nous n'avons pas encore testé, mais avons hâte de pouvoir goûter de nouvelles saveurs, ou même de faire découvrir nos talents culinaires... Affaire à suivre!