Confinement : soutenez l'Horeca en payant votre addition à l'avance

Les mesures de déconfinement ont été prises et l’Horeca pourrait rouvrir fin juin mais rien n’est moins sûr. En attendant, on peut aider les restaurateurs à survivre jusqu’à la réouverture et ainsi, éviter des faillites en pagaille.

En Espagne, sous le nom de "Salvemos nuestros restaurantes" et en France, "La Grande Bouffe", l’initiative a déjà été lancée depuis le début du mois d’avril un peu partout en Europe.

La plateforme de réservation en ligne TheFork Belgique a lancé, en Belgique, la campagne #AidonsNosRestaurants pour soutenir le secteur avec un principe simple : payer aujourd’hui votre repas de demain. Vous recevrez un bon prépayé que vous pourrez dépenser dans un restaurant dès sa réouverture.

Cette initiative permet aux restaurateurs de recevoir de l’argent aujourd’hui, quand ils en ont besoin pour tenir jusqu’à la fin du déconfinement. Nous serons bien sûr nombreux à retrouver les terrasses des restaurants quand nous en auront à nouveau le droit mais les possibilités de demain ne sauveront pas les commerçants aujourd’hui. Un petit geste pour un plaisir futur pour vous et une aide présente pour eux.

Alors pour aider les restos de notre beau pays, on va prépayer notre prochain repas en terrasse !