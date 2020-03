Confinement : retrouvez les commerces de proximité encore actifs qui ont besoin de soutien

Particulièrement touchés par la crise Covid-19, les petits producteurs locaux et les restaurateurs ont plus que jamais besoin de soutien pour maintenir leurs commerces à flot.

"Un grand nombre d’établissements se tournent vers la livraison, le take-away ou encore la vente en vrac de leur stock périssable. Cependant, ces décisions changent au jour le jour et il est difficile pour les consommateurs de savoir ce qui est ouvert ou fermé dans ce contexte", explique le développeur de solutions pour les commerces locaux "CentralApp", qui a vu près de la moitié de ses clients changer d’avis sur leur ouverture ou fermeture depuis le début de la crise sanitaire. Le site internet propose dès lors aux restaurateurs, classés par province, de gérer eux-mêmes leurs mises à jour. Un super bon plan pour retrouver vos restaurants favoris et soutenir l’Horeca pendant cette période particulièrement difficile pour ce secteur.

Le beau temps et l’obligation de rester chez soi offrent aux jardiniers en herbe l’occasion de travailler au jardin . Or suite aux mesures de confinement, les points de vente de nos fleuristes sont fermés. Afin de préserver la santé de tout le monde, les pépiniéristes, horticulteurs et jardineries ont donc mis en place des services de commandes en ligne et de livraison sans contact. Vous pouvez ainsi retrouver les producteurs près de chez vous sur artisansduvegetal.be ainsi que sur le site de l’Apaq-W , l’Agence Wallonne pour la promotion d’une agriculture de qualité, qui insiste :

Depuis le début du confinement et des mesures de distanciation sociale mises en place par le gouvernement, les boulangeries ressentent un effet clair sur leurs ventes. Pour les aider, le groupe industriel spécialisé en ingrédients pour la boulangerie Puratos s’est associé à la start-up Bakeronline pour offrir aux boulangeries la possibilité de lancer gratuitement leur plateforme de boutique en ligne. Les clients peuvent ainsi passer commande sur la plateforme (disponible également sur smartphone ) et venir retirer leur pain dans la boulangerie la plus proche de chez eux.

Le slogan de localife.be ? "Acheter local, c’est l’idéal !" Plus que jamais, cette devise prend tout son sens. Cette plateforme recense les producteurs, artisans et artistes wallons, listés en plusieurs catégories : artisanat, bière, art, confitures, légumes, viandes, horticulture, etc. Il y a de quoi faire ! Le moteur de recherche très pointu permet d’affiner les résultats en fonction du code postal, et ainsi retrouver les artisans les plus proches de chez vous.

La Ruche qui dit Oui !, le service web qui "donne des ailes aux circuits courts" est également une autre possibilité de se fournir en produits locaux près de son domicile. La plateforme de vente en ligne favorise les échanges directs entre producteurs locaux et communautés de consommateurs qui se retrouvent régulièrement lors de véritables marchés éphémères. Bien sûr ici aussi, il a fallu faire quelques ajustements : "Les distributions peuvent continuer dans la plupart de nos Ruches dans le respect des consignes de sécurité énoncées par le gouvernement et selon la possibilité du Responsable de Ruche de maintenir ou non son activité." peut-on lire sur leur site internet. Plus d’info sur le fonctionnement de La Ruche qui dit Oui ! ici.