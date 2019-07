Bon plan du jour : une 3ème boule gratuite chez Australian

Attention, cette action n’est valable qu’aujourd’hui, pour fêter les 30 ans de cette maison glacière qui, malgré son nom, est belge !

Le premier comptoir a été ouvert par Frederik Van Isacker en 1989 à Knokke (petite ville a l’effervescence jamais finie). Son grand-père, propriétaire d’un hôtel avait une ancienne turbine qui a été le premier appareil utilisé par Frederik pour confectionner ses glaces. L’idée est bonne, la glace aussi et le service encore plus donc c’est sans surprise que le petit commerce prend de l’ampleur rapidement pour donner, 30 ans plus tard, l’empire qu’on lui connaît.

L’entreprise met un point d’honneur à ce que les glaces soient confectionnées et turbinées sur place (dans chaque boutique) chaque matin. Pas de gros camions qui viennent livrer une glace industrielle déjà prête dans les congélos depuis des jours.

Le plus : on reçoit une 3ème boule gratuite pour fêter les 30 ans. Alors hophophop, on va manger une glace !