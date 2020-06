Au "meilleur restaurant du monde" Mauro Colagreco s'engage dans la biodynamie

Le repas dans le "meilleur restaurant au monde" est désormais conçu autour de fleurs, fruits, feuilles ou racines, selon les phases de la Lune.

Mauro Colagreco sort du confinement avec un nouveau concept pour son restaurant sur la Côte d’Azur.

"Je n’étais pas bien, je ne me voyais pas ouvrir le restaurant tel que je l’avais quitté", explique le chef argentin Mauro Colagreco, l’un des deux étrangers à posséder en France trois étoiles au guide Michelin et dont le restaurant Mirazur à Menton, à la frontière franco-italienne a été consacré l’année dernière "meilleur du monde" par 50 Best.