Vous pouvez voter pour les meilleurs restos branchés de Paris, Londres, Mexico et New York

Le guide aborde la deuxième étape de son nouveau projet, baptisé "Best New Bistrot", consistant à mettre en valeur les restaurants au concept novateur et aux chefs talentueux à Paris, Londres, Mexico et New York. La liste des tables en lice a été réduite à trois prétendants dans chaque ville. Les gastronomes peuvent désormais voter en ligne pour leur préféré.

Les World's 50 Best Restaurant félicitent les meilleures tables de la haute gastronomie du monde, Michelin leur attribue des étoiles, le Gault&Millau des toques, La Liste compile les 1.000 meilleurs restaurants de la planète... Qu'à cela ne tienne, le Fooding crée sur-mesure un palmarès pour les "petites" tables, ces adresses aussi charmantes dans l'assiette que dans la promesse faite par l'ambiance et le talent de leur chef.

Le guide parisien les désigne "bistro", terme générique qui ne concerne pas uniquement cette classification de restaurants canailles dans le règlement de ce nouveau palmarès, dont l'originalité est d'appliquer son système à quatre villes dans le monde en même temps: Paris, New York, Londres et Mexico.

Autre signe particulier: le Fooding donne la parole aux gastronomes pour que leur préférence soit aussi entendue.

C'est pourquoi, à compter du 26 septembre, les internautes peuvent voter à l'adresse www.bestnewbistro.com pour leurs tables favorites.

A Paris, les foodistas ont la lourde tâche de choisir entre les tables du chef Taku Sekine et son Cheval d'or, le duo Takao Inazawa-Benoît Simon et leur restaurant Cuisine, ainsi que la paire Paul Boudier-Albert Touton et leur bistrot Le Maquis.

A Londres sont en lice les restaurants Bright, Mao Chow, Tayer+Elementary. A New York, les candidats au titre sont Adda, Crown Shy et Saint Julivert. A Mexico, les votes sont ouverts pour Expendio de Maiz sin Nombre, Masala y Maiz ainsi que Ticuchi.

Le 25 novembre prochain, le Fooding annoncera les "Best New Bistro", où des dîners auront lieu en simultané à Paris, Londres, Mexico et Londres.