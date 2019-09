Un nouveau prix foodie : les meilleurs restos tendances du monde

Quels sont les restaurants le plus excitants du moment à Londres, Mexico City, New York et Paris ? Le Fooding ambitionne de répondre à cette question avec son prix "Priceless Cities New Bistro", dont la liste des adresses en lice a été présentée.

En ce jour de rentrée des classes, Le Fooding pénètre dans la cour des grands, celle des récompenses internationales qui ambitionnent de célébrer les initiatives les plus pertinentes dans la restauration. Comme un contre-pied au classement des "50 Best", qui célèbre la haute gastronomie, le guide branché officialise le lancement d’un prix international, dont le seul but est de féliciter les toutes nouvelles adresses pour leur concept, leur chef talentueux, ou encore la cohérence de leur choix tant en matière de cuisine que de philosophie… Ces tables sont désignées comme "bistrot". Il faut entrevoir ce terme au sens large. Il s’agit d’adresses "hors format, pop, spontanées, accessibles et vivantes", explique le guide.

Le principe de cette nouvelle compétition consiste à désigner un gagnant à Paris, Mexico City, Londres et New York. Le Fooding prévient que d’autres destinations pourraient s’ajouter à la liste. "Nous voyons déjà plus grand, mais notre goût pour la transparence et la sincérité n’est pas négociable, chaque chose en son temps" écrit-il.

Chacun des restaurants est jugé par des "bistronautes", qui évalueront la qualité de la cuisine, sa capacité à être créative, le sourcing des ingrédients, la convivialité des lieux, la sélection musicale, son offre en termes de vins et de boissons. Seuls les restaurants ouverts au cours de ces 12 à 18 derniers mois peuvent concourir.

Dans un premier temps, le Fooding délivre cette pré-sélection qui compte 22 prétendants à Londres, 12 à New York, 13 à Paris et 20 à Mexico City. Le prochain rendez-vous interviendra le 16 septembre lorsque trois bistrots seront désignés dans chaque liste et pourront prétendre au titre. Les internautes pourront eux aussi donner leur avis en votant pour leur "bistrot" préféré.

Le 25 novembre prochain, le Fooding annoncera les "Best New Bitro" où des dîners auront lieu en simultané à Paris, Londres, Mexico City et Londres.

Voici la liste des prétendants au titre de "Best New Bistrot" :

Paris Londres Mexico City New York La Vierge

Mulino Mulè

Åke

Yard Cave

Le Saint Sébastien

Cheval d’Or

Early June

Tempilenti

Double Dragon

Adar

Le Maquis

Cuisine

Pastore Berenjak

Bright

Cérès

Cornerstone

Harlequin

Jolene

Kyseri

Levan

Mao Chow

Maremma

Orasay

Peg

Pophams Hackney

Quality Wines

Sambal Shiok

The Duke of Richmond

Top Cuvée

Two Lights

Tayer + Elementary

The French House

Lucknow 49

The Buxton Alba Cocina Local

Carmela y Sal

Cercano Comedor

Comal de Piedra

Emilia

Enomotto

Expendio de Maíz sin Nombre

Koku

La Guerrerense

Loup Wine Bar

Margaret Chic Kitchen

Masala y Maïz

Meroma

Molino el Pujol

Motín

Niddo

Pizza Felix

Taqueria Orinoco

Ticuchi

Wan Wan Cherry Point

Misi

The Standard Grill

Gertie

Coast & Valley

Maison Yaki

Di An Di

Haenyeo

Sofreh

Wayan

Oxomoco

LaLou

Mo’s Original

Saint Julivert

Crown Shy

Adda

Red Hook Tavern

Kopitiam