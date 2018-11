Simone a soif : des boissons bio et bruxelloises

Vous aussi, quand vous allez au restaurant, vous en avez marre de ne pas avoir un soft sympa? On ne va parfois plus dans certains établissement parce qu’on sait qu’on ne trouvera pas un thé glacé ou une limonade maison . On s’habitue vite à ne plus boire de sodas hyper sucrés et on cherche de plus en plus d’alternatives aux Fanta et autres Coca.

On vous présente une boite bruxelloise qui en a marre des sodas sucrés et aux arômes chimiques. Simone a soif, c’est Antoine de Menten, Alexandre van de Vaeren (comme les lacquemants) et Agnès Bonfond. Un trio qui ne s’arrête jamais de chercher et créer des boissons pour transformer les habitudes de consommation.

Une petite entreprise bruxelloise

Marre du bullshit

C’est ce qui est à la base de leur idée. Si l’on trouve de plus en plus de produits bios et transparents dans la nourriture (Farmz, Bio-Planet, etc.), dans le domaine de la boisson, tous les produits étiquetés "naturels et non sucrés" ne le sont pas vraiment. Une fois la bouteille retournée et la longue liste d’ingrédients mise en évidence, on se rend compte qu'on nous vend du rêve et qu'on nous sert du cauchemar (on n'exagère un peu).

Le trio s’est du coup donné pour mission de tout enlever! Pas tout, bien entendu (sinon il n’y aurait plus que de l’eau) mais tout ce qui n’est pas indispensable. En plus de vouloir proposer une boisson saine, leur but est également d’y ajouter du gout et du plaisir. Que serait le monde sans le plaisir de manger et de boire?

Du coup qu’est ce qu’on trouve dans une bouteille de Simone a soif?

De l’eau (encore heureux), des fruits pressés (locaux et pleins de vitamines) et de l’hydrolade (à vos souhaits). Zéro sucre ajouté, aucun arôme, pas d’édulcorant.