Pierre Marcolini lance sa première collection de pâtisseries

Le grand chocolatier proposera à partir du 12 avril prochain sa première gamme de pâtisseries.

Pierre marcolini est l'une des grandes signatures du chocolat, dont les coffrets s'arrachent à Tokyo (Japon), à Shangai (Chine), à Hawaïï (Etats-Unis), à Londres (Grande-Bretagne), et bien sûr en Belgique (ô mère Patrie). L'artisan fut l'un des premiers à populariser le concept de "bean to bar", en créant son propre chocolat dès la sélection des fèves dans les champs aux quatre coins du monde.

Pour autant, Pierre Marcolini a été sacré champion du monde de la pâtisserie en 1995. Le natif de Charleroi a également été juré dans l'émission de France 2 "Qui sera le prochain grand pâtissier?". Son incursion dans les linéaires pourvus d'entremets et de tartes n'est donc pas un pari, d'autant que le chef a déjà profité des fêtes de fin d'année pour dévoiler des créations pâtissières.

Dans cette première collection permanente, onze recettes seront à découvrir. Marcolini retravaille les classiques de la pâtisserie en usant de son oeil de chocolatier. Il repense par exemple la tarte au citron, avec une coque de chocolat blanc maison, qui cache une dacquoise noisette et une crème légèrement citronnée ainsi qu'un insert au citron. En grand amoureux de la culture nippone, le chocolatier concocte le "Tokyo Délice", un dessert composé d'une mousse au yuzu, d'un insert de fruits exotiques, reposant sur un pain de Gênes matcha et riz soufflé.

Et pour le clin d'oeil, les becs sucrés pourront aussi se délecter de la recette avec laquelle Pierre Marcolini a remporté le titre de champion du monde. "L'envol" est une mousse de chocolat associé à l'orange et au pamplemousse, conjugué à un croustillant noisette et un biscuit chocolat, le tout confiné dans une coque en chocolat noir.

Chacun de ces desserts individuels seront vendus dès le 12 avril.