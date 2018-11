On peut réserver son restaurant sur Instagram

Réserver son restaurant via Instagram prend directement tout son sens! Les utilisateurs peuvent désormais réserver une table sur TheFork via leur smartphone, directement sur l’application Instagram . Ce nouveau service est déjà disponible.

Selon une étude réalisée par Digimind, les addicts de food se connectent sur Instagram du matin jusqu’au soir en moyenne 18 fois par jour , et le hashtag #Food a été posté plus de 200 millions de fois depuis la création de la plateforme en 2010. D'après François Bloin, Président Fondateur de Food Service Vision, l'expérience au restaurant se vit aussi bien pendant qu'après la dégustation, en postant des photos et des commentaires sur les réseaux sociaux.

Instagram, dont la communauté de Foodies est l’une des plus puissantes, tend un peu plus chaque jour à devenir le réseau social idéal pour partager ses émotions, ses aventures culinaires et ses expériences.

Avec ce partenariat, les restaurateurs ont la possibilité d’ajouter à leur Profil Professionnel un plugin pour proposer une réservation directe de leur restaurant sur TheFork, touchant ainsi une nouvelle clientèle. Il s’agit indéniablement d’une grande avancée pour le secteur de la restauration, à un niveau mondial.

8 000 restaurants sur plus de 50 000 partenaires à travers le monde (Belgique, Danemark, France, Italie, Portugal, Suède, Suisse, Espagne et Brésil) sont désormais réservables sur Instagram. Une croissance de ce nombre est attendue dans les prochains mois : les restaurateurs seront progressivement encouragés à ajouter l’option de réservation directement sur leur compte Instagram.

"On se connecte à Instagram pour suivre des entreprises que l’on aime et échanger avec elles. En réalité, plus de 200 millions d’Instagrammers se rendent sur le profil Instagram d’une entreprise chaque jour! Nous souhaitons faciliter cette découverte et encourager le passage de l’inspiration à l’action auprès de notre communauté. Nous sommes ravis de soutenir les restaurateurs français déjà équipés de la fonctionnalité ainsi que tous les professionnels du réseau LaFourchette à travers le monde." - Julie Pellet, Responsable du développement de la marque Instagram pour l'Europe du Sud.

On vous invite à tester ça sur le profil du Selecto (la réservation ne se fait que sur l'app Instagram) qu'on a adoré d'ailleurs et dont on vous parlait ici : Le Selecto