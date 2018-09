Les vertus des fruits et légumes en automne

Quand l'automne s'installe, il n'y a pas que la couleur des arbres qui change. Dans vos assiettes aussi, la palette se mue vers les ocres.

Ne regrettez pas les salades tomates-mozzarella en terrasse, les poivrons marinés et les concombres à la crème et mettez-vous aux légumes de saison. L'autonome vous gâte avec des ribambelles de courges, de choux, de pommes et de châtaignes. Petit tour d'horizon pour le plus grand plaisir de vos papilles, et de votre santé !

Quand c'est la saison, c'est toujours mieux

Chaque fruit et légume a un cycle, et arrive à maturité à une période donnée de l'année. Si vous achetez un produit au moment où il est récolté, vous cumulez les avantages. D'abord, celui du goût, car il n'aura pas été cueilli trop précocement. Ensuite, celui du prix car vous ne paierez pas le transport de l'autre bout de la terre. Et enfin, celui du choix, car en pleine saison, différents producteurs vous proposeront leurs fruits et légumes. Le meilleur moyen de les découvrir est bien sûr d'aller au marché le plus proche. Avantage par rapport aux grandes surfaces : vous pouvez demander des conseils au vendeur et goûter les produits.

Légumes, le calendrier de l'automne

Blette, betterave, brocoli, carotte, rutabaga, chou, citrouille, potiron et champignons, autant de légumes aux bienfaits multiples, qui garnissent en cette saison les étals de vos marchands. Légume d'automne par excellence, le potimarron appartient à la famille des cucurbitacées au même titre que la citrouille ou la courgette. C'est une source non négligeable de vitamines A, C, D et E. Sa saveur légèrement sucrée en fait un met de choix pour faire manger des légumes aux enfants.

Le fenouil doit ses qualités nutritionnelles à sa teneur en fer, potassium, sodium et magnésium. On lui prête des vertus apaisantes pour les estomacs douloureux. Il aide également à lutter contre le cholestérol et les maladies vasculaires. Si peu calorique et pourtant si riche en nutriments.

Le poireau a tout bon. C'est une source importante de provitamines A (carotène), de vitamines C et E, de fibres et d'antioxydants. Ce légume est reconnu pour ses bienfaits diurétiques et son action contre les troubles cardiovasculaires.

En automne aussi, les fruits sont savoureux

Non, les fruits ne sont pas disponibles uniquement au printemps et en été. Néanmoins, la plupart ont une période assez limitée de récolte, et il faut savoir en profiter. La pomme est le fruit star de l'automne. On a l'habitude de dire «une pomme chaque matin éloigne le médecin». En effet, riche en pectine, en fibres, en vitamines et en antioxydants, la pomme favorise une bonne santé générale.

Excellent anti-inflammatoire, la poire est également un fruit très efficace pour réduire les risques de diabète de type II. En outre, grâce à sa haute teneur en cuivre et en fibres, la poire protège le cœur et réduit significativement les problèmes de thyroïdes.

Pour stimuler les défenses naturelles de l'organisme, en baisse pendant les changements de température, il n'y a rien de tel que les agrumes. Ainsi, le kiwi, le citron, la mandarine, l'orange, la pamplemousse ou la clémentine sont tous des fruits très intéressants en automne. Leur richesse en vitamine C aide à revitaliser le corps, permettant de passer le changement de saison dans les meilleures conditions possibles et de se préparer pour le grand froid de l'hiver.

La nature est bien faite : elle nous offre des fruits et légumes adaptés à notre organisme pour chaque saison, suivant les changements de température. On a tout à gagner à privilégier leur consommation. Comparés aux produits importés, ils sont cueillis à maturité et offrent l'avantage d'être frais et d'avoir de meilleures qualités en termes de goût et de valeur nutritionnelle.