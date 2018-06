Les tendances culinaires cet été : de la bière bio et du chocolat estival

On vous présente ici les nouvelles tendances culinaires de cet été! De quoi vous régaler lorsqu'il fera un peu frisquet (parce qu'on reste en Belgique) et vous désaltérer quand il fera caniculaire (parce que dans notre pays on ne connait pas les demi-mesures).

Une glace au chocolat chez Godiva L’entreprise a été fondée à Bruxelles en 1926 par le Chocolatier belge Pierre Draps. De petit chocolatier belge, il est devenu grande entreprise mondiale qui distribue du chocolat dans plus de 100 pays! Godiva sort pour cet été le "Chocolixirs Wonderful City Dreams" avec en vedette les villes de Londres et Bruxelles. Mais comme on est belge et qu'on aime le chocolat, on se concentre sur celui de Bruxelles plutôt que le londonien à la fraise. La boisson froide (presque glacée) est composée de chocolat noir Godiva à 72% (qui est d'ailleurs très bon en mignonnette) et de pâte pralinée pure aux noisettes. Il parait un peu écoeurant comme ça mais si vous le prenez seul (sans autre glace ou pralines), il passera tout seul!

Du chocolat, on aime ça! - © Godiva

Et si vous vous demandez d'où vient le nom (parce que Pierre Draps, ça ne ressemble pas beaucoup à Godiva), voici la légende : "Afin de protester contre l’imposition de ses sujets, Lady Godiva, épouse de Lord Léofric, accepta de traverser à cheval les rues de Coventry "vêtue seulement de ses longs cheveux", et aussi longtemps que les habitants resteraient enfermés chez eux, le fardeau des taxes serait levé. Le lendemain matin, elle fit sa fameuse promenade et, malgré la tentation, les citoyens restèrent de bonne grâce chez eux. Léofric tint ainsi parole et réduisit les taxes, pour le plus grand bonheur de ses sujets, assurant le statut légendaire de Lady Godiva à travers les siècles"

Des bières belges et bio pour le vendredi soir La Belgian Brew Factory est-elle encore à présenter? Si oui, alors voici un petit résumé de leur histoire. Située dans le village de Heule à Courtrai, depuis 2018, sous le label Belgian Brew Factory, la brasserie développe de nouvelles bières reflétant avec passion le savoir-faire des deux acteurs clés : Björn Desmadryl (bio ingéneur) et Nicolas Verschueren. Couronnées d’une certification bio, trois bières locales ont été créées et on vous en parle ici. Elles sont toutes trouvables chez Delhaize. 1. Martha : blonde, fruitée, maltée Un nom vintage, court mais fort, typiquement belge. A l’image de la femme charismatique qui a inspiré cette bière, Martha se qualifie comme sexy, vintage et sauvage. Plutôt forte (8% d’alcool), sa robe est de couleur or (on aime le doré) et son goût velouté dégage des notes légèrement sucrées et fruitées de pomme verte, banane mûre et vanille douce.

Fruitée, fraîche, pomme verte, banane mûre, vanille douce, franche attaque de malt, légèrement amère. - © Tribe Agency

2. Quinoux : saine et équilibrée Trois experts belges issus du secteur alimentaire s’unissent autour d’une nouvelle bière unique. Elaborée durant près d’un an, la recette de la Quinoux va sans nul doute surprendre. Son ingrédient phare? Le quinoa! Les saveurs qui s’en dégagent sont légères, harmonieuses et fraîches, on retrouve de la banane verte, des fleurs fraîches, du litchi ou encore de la pomme. Equilibrée, faible en sucre et en gluten et bio. Et pour couronner le tout, boire cette bière, c’est aussi participer à une action durable. Produit très tendance, victime de son succès, l’offre de quinoa excède la demande et les prix dégringolent au détriment des producteurs locaux qui doivent parfois vendre à perte. Une partie des recettes est reversée aux agriculteurs de quinoa situés au Pérou alors si vous devez trouver une excuse pour boire cette bière, elle est toute trouvée! Tout récemment, la Quinoux a remporté la médaille d’argent au Concours International de Lyon dans la catégorie Blonde Ale.

Fraîche, amertume douce, banane verte, fleurs fraîches, litchi, pomme. - © Tribe Agency

3. Boho : la nouvelle bière locale et bio La Boho débarque sur le marché belge, défendant une pensée libre : le bio est une manière de vivre, de penser et si en plus d’être tendance c’est délicieusement gustatif et rafraîchissant, c’est encore mieux! En plus d’une certification biologique, Belgian Brew Factory a travaillé avec des houblons belges et des producteurs locaux. Désaltérante et facile à boire (5,2% d’alcool pour la blanche, 4,5% pour la blonde), s’inscrivant dans un esprit champêtre "de la ferme à la bouteille", à la fois fraîche, douce, épicée et fruitée, la Boho rassemble et nous semble parfaite en cette saison de foot pour accompagner la pizza et les cris chaleureux "ALLEZ LES DIABLES".

Fraîche, douce, épicée, fruitée (raisin sec, pêche, agrumes, fruit de la passion), peu amère. - © Tribe Agency

Et du Léo au café C'est souvent au Japon que l'on voit des Léo et Kit Kat aux saveurs...originales (à défaut d'un meilleur adjectif). Cette fois-ci, c'est pour nous! Un petit bout d'histoire belge LEO a été conçu à Anvers en 1939 par la société De Beuckelaer. À l'époque, LEO était une véritable révolution sur le marché belge du chocolat. En effet, l’idée était inédite et il faut attendre les années 60 pour que tout le marché belge en soi inondé (merci les nouvelles machines). C'est depuis les années 1980 que l'entreprise développe des nouvelles saveurs comme Coco, Noir de Noir, Orange...et cet été : espresso. Et une idée de recette pour les enfants (ne pas en abuser) Non contents de nous sortir une nouvelle sorte de Léo, l'entreprise nous propose également une recette de freakshake (sorte de milkshake) à base de LEO Espresso :