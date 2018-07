Manger sain est de plus en plus à la mode. Nombreux sont ceux qui boudent la viande de nos jours et cherchent à la remplacer par d'autres aliments. Dans ce sens, une gamme variée de steaks végétarienss'étend dans les rayons des supermarchés, comme une alternative. Ces steaks ressemblent à des produits carnés sans en contenir un gramme. Ils ont la réputation d'être moins gras, moins caloriques, tout aussi riches en protéines et meilleurs pour la santé que la viande. Sont-ils réellement bons pour l'équilibre nutritionnel ?

Qu'est-ce qu'un steak végétal ? Il s'agit de galettes qui ressemblent aux produits carnés mais qui sont en fait réalisées très souvent à base de soja, l'une des légumineuses les plus riches en protéines, de tempeh ou de seitan ou encore de céréales comme le sarrasin, le blé ou l'avoine. A ces ingrédients de base, de nombreux additifs sont ajoutés afin que l'aspectse rapproche au plus près du steak. Ils sont au final proposés, déclinés selon différentes saveurs, herbes, tomates, fromage, ou autres, afin de varier les plaisirs. L'engouement des consommateurs pour ce genre de produits a fait que même des grosses pointures de l'industrie agroalimentaire proposent des steaks végétaux sur un marché devenu désormais juteux.

Une enquête sérieuse, des résultats effarants ! Plébiscités par les consommateurs, les steaks végétaux fleurissent dans les rayons des supermarchés. Face à cette tendance de consommation, le magazine français 60 millions de consommateurs,l'équivalent du Test-Achats en Belgique, s'est intéressé à ces produits en collaboration avec une diététicienne, Vanessa Guyot. Les résultats de cette étude ont été publiés dans le numéro de janvier 2017. " Quelle que soit sa recette, un steak végétal n'aura jamais le même "profil? nutritionnel que son homologue animal " affirme l'article. Essayons de comprendre le pourquoi de ces révélations, plus en détails !

Les steaks végétaux, bons ou mauvais pour la santé ? - © margouillatphotos - Getty Images/iStockphoto

L'inconvénient des aliments transformés En bouche, le steak végétal s'en sort plutôt bien. En réalité, plus il est savoureux, à l'image de la viande, plus il contient des additifs tels que colorants, exhausteurs de goûts, gélifiants, etc. Ce substitut contient également des épaississants. Par ailleurs, environ un tiers de la masse de certaines marques est fait d'eau.L'enquête a révélé par ailleurs que les emballages sont particulièrement avares en données, notamment en ce qui concerne l'apport en vitamines et en minéraux.

Peu de protéines et beaucoup de sel Les résultats de l'étude menée par le magazine 60 millions de consommateurs révèlent qu'il y a un apport en protéine suffisant uniquement avec les steaks végétaux à base de soja, de tempeh ou de seitan. Toutefois, les produits à base de céréales ou légumineuses n'arrivent pas à apporter, même pas la moitié des valeurs d'un steak animal. Par ailleurs, même quand les quantités de protéines sont similaires, les qualités ne sont pas identiques. Une protéine d'origine végétale n'est pas en mesure d'apporter à elle seule les neuf acides aminés essentiels à l'organisme pour gérer le fonctionnement des enzymes,des anticorps et des muscles.