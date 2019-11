Qui a dit que les calendriers de l’avent devaient nécessairement être beauty pour plaire ? Bien au contraire, en cette période de météo peut clémente, on se réfugie dans les petits plaisirs culinaires et on est bien content d’ouvrir tous les matins une case qui nous promet un petit moment de douceur et de réconfort.

Nos coups de cœur : on adore le chocolat noir et on n’a pas été déçu. Le vrai plus de ce calendrier c’est qu’on découvre 3 morceaux de chocolat chaque jour donc on peut le partager avec ses collègues ou sa famille ! Et on reçoit une petite fiche qui vous explique l’origine et le pourcentage de chaque chocolat (histoire de savoir lequel on va acheter en janvier pour se réconforter de la fin des fêtes).

Maison Brémond, un peu de Provence en Belgique

Les calendriers de l'avent pour les gourmands - © Maison Brémond 1830

Ce calendrier est avant tout un très bel objet et, s’il est rempli de jolies surprises gourmandes, salées et sucrées, on est encore plus content ! Huiles d’olive, vinaigres balsamiques fruités, tapenades et autres tartinables mais aussi (et surtout !) des nougats, calissons, navettes, olivettes en chocolat, confitures et pâtes à tartiner… L’illustration du calendrier "Planter ensemble une forêt" traduit l’engagement de Maison Brémond auprès de l’association Act for Planet afin de soutenir son projet d’agroforesterie et de planter des châtaigniers en Provence. 1 euro sera reversé à l’association Act for Planet pour l’achat de ce calendrier ! Si ça, ce n’est pas une bonne raison pour se faire plaisir…

Nos coups de cœur : on ne va pas vous le cacher, on a eu un gros coup de cœur pour la partie sucrée qui permet un plaisir immédiat (et hop le calisson englouti). On apprécie aussi beaucoup les mini bouteilles d’huiles et vinaigres qui nous permettent de tester des choses qu’on n’aurait pas forcément achetées.

Prix et commande : 40€ en magasin ou à commander sur le site www.mb-1830.com