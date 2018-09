Les adresses de la rédac : Pottok et Amen, deux nouveaux restaurants qui vont faire sensation

Aujourd’hui, place à Pottok, une adresse qui, en 3 mois, a déjà un beau succès et on comprend mieux pourquoi une fois qu’on y est : de la cuisine délicieuse , un service adorable et des prix tout à fait raisonnables . Ça faisait quelques mois qu’on n’avait pas eu un joli coup de coeur comme celui-ci!

La rue du Bailli à Ixelles était il n’y a pas si longtemps une rue exclusivement commerçante avec quelques brasseries traditionnelles et une boulangerie. Depuis, elle s’est transformée et devient un centre de la gastronomie en voyant fleurir des belles adresses comme celle de G-Spud dont on vous avait déjà parlé .

Betsy et Alexandre sont les acteurs principaux dans cette histoire. Elle a conçu la déco sobre et chaude, on s’y sent chez soi, c’est moderne et cosy! Lui est aux fourneaux pour notre plus grand bonheur. Il a fait ses armes au Hemgie’s et était l’apprenti de Mathias Vosswinkel. Le beau-frère menuisier a réalisé les boiseries du bar et de certains murs. Quand on vous disait que c’est une histoire de famille!

Pour l’entrée nous sommes allées en Italie et au Japon avec une Burratina et déclinaison de tomates et cœurs d’artichaut (les meilleurs jamais mangé jusqu’ici) et un Tataki de filet pur de bœuf argentin mariné (on vous voit saliver!). La viande était un régal, très tendre, goûtue, avec une sauce asiatique qui ne prend pas toute la place. Tout ce qu’on attend d’une entrée : nous mettre en appétit! Nous aurions aimé testé le ceviche (qui est à la mode dans tous les restaurants depuis quelques temps) mais l’appellation " pimenté " nous a un peu freinées.

L’ amuse-bouche change presque tous les jours en fonction des envies d’Alexandre et des produits qu’il a à porté de main. Nous avons eu droit à un petit tartare de boeuf à l’huile de truffe et copeau de parmesan. Un délice (si on aime la truffe bien sur)!

Le repas se fait en 4 temps, de l’amuse-bouche au dessert. Une chose qui nous plait dans ce restaurant : quand la carte n’est pas longue! On sent que les choses sont faites maison et qu’on prend le temps de bien les faire plutôt que d’en faire beaucoup.

Le dessert c’est la cerise sur le gâteau (c’est le cas de le dire) avec une salade de fruits rouges et un sorbet au litchi dont on rêve encore la nuit (on vous jure).

Les plats suivent l’idée de l’entrée, un peu d’Italie, d’Uruguay et de France. Un plat de tagliatelles au gorgonzola et champignons et un saumon mi-cuit : nous continuons de nous émerveiller sur les gouts et la fraicheur des produits. Un petit restaurant sans prétention mais qui nous ravi plus que certains gastronomiques!

C’est Hadrien Franchoo qui est aux commandes et on lui remercie d’avoir eu un parcours qui l’a conduit jusqu’ici parce que s’il y a une chose de certaine c’est qu’on mange bien chez lui!

Amen, c’est la succursale du Chalet dans la Forêt, vous savez, le restaurant ucclois où on fait un saut dans le passé (dans une vieille maison belge) tout en restant dans le présent (avec une rénovation et une déco très moderne).

Le restaurant est divisé en deux espace qui se répondent mais offrent des ambiances différentes. La grande salle avec le bar et de grandes fenêtres sur l’extérieure nous rappellent qu’on est à Bruxelles, la petite salle avec les bancs et le poêle qui nous transporte à la campagne .

On ne s’attend pas, en entrant dans un restaurant du quartier Brugmann à se retrouver dans un endroit aussi cosy et champêtre : un poêle à bois et des briques apparentes qui donnent presque envie d’être en hiver pour entendre les crépitements pendant qu’on prend l’apéritif.

Comme pour de nombreuses bonnes adresses, il est souvent plus économique d’aller y manger à midi pour profiter de la formule lunch qui propose une entrée et un plat du jour à un prix fort raisonnable. Chez Amen, la formule est à 17€ et elle les vaut bien!

Il ne restait plus rien dans l'assiette (juré) - © Chloé Rosier

Le gros coup de coeur a été pour le plat : Vive rôtie, blette et écrasé de pommes de terre. Le poisson est cuit à la perfection, encore un peu nacré et la purée est divine (on aime la purée de manière générale, donc c’est facile de nous faire plaisir). On apprécie particulièrement les bettes qui sont utilisées dans leur entièreté et qui (pour ceux qui ne connaissent pas) n’ont pas un goût trop fort et ne prennent pas le pas sur l’ensemble du plat.

Pour accompagner ce bon repas, un sommelier timide mais très compétent vous demande ce que vous préférez avant d’aller chercher les bouteilles qui peuvent vous plaire. L’une plutôt rouge et l’autre plutôt blanc, il a totalement cerné nos envies et nos goûts et nous a ramené deux vins délicieux. La touche appréciable : il vous le fait gouter et vous explique ce que vous y trouver (plutôt fruité, plutôt boisé, etc).