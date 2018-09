Les adresses de la rédac : L'Orchidée Blanche et le Selecto, deux restaurants pas tout jeunes mais qui n'ont pas fini de nous surprendre

Tendance a été manger dans deux restaurants qui ne sont pas des petits nouveaux sur la scène gastronomique bruxelloise mais qui n'ont pas encore dit leur dernier mot !

L’Orchidée Blanche, 32 ans de bouteille ! Tous les bruxellois savent que le quartier du cimetière d’Ixelles renferme de nombreux restaurants vietnamiens mais l’Orchidée blanche se démarque puisque cela fait aujourd’hui 32 ans (vous avez bien lu) qu’il existe. Katia Nguyen ouvre son établissement en 1986 après avoir fini ses études en Belgique et (surtout) parce qu'elle ne peut pas retourner au Vietnam (en cause : les problèmes politiques de l'époque). Passion et volonté lui feront décrocher en 2015 le titre de meilleur restaurant asiatique de Belgique, par le guide Gault & Millau !

Une salle qui vous emmène sur un autre continent - © L'Orchidée Blanche Si vous pouvez manger à l’étage, allez-y! On se retrouve dans une maison coloniale du bord du Mékong. Un décor que l’on croirait tout droit sorti d’un roman de Marguerite Duras… Pour parfaire l’ambiance, toutes les serveuses sont habillées en Ao Daï, l’habit traditionnel (une tunique et un pantalon ample).

Ce qu’on y a mangé Une soupe qui restera dans votre mémoire pour longtemps - © Chloé Rosier Divers menus vous sont proposés mais, ayant entendu parler de la soupe pho gà, nous avons préféré nous laisser inspirer par la carte. Attention, vous devez aller au restaurant en ayant faim (vraiment très faim) parce que les plats sont bien servis (vraiment bien servis)! Nous avons donc commencé par la soupe pho gà qui est à goûter absolument. Elle est riche et pleine de saveurs, d’épices et des légumes (et de quelques morceaux de poulet). Vous ne verrez plus jamais la cuisine vietnamienne de la même manière! Par contre, pensez à prendre un plat plutôt léger pour suivre parce que vous aurez du mal à finir (oui, on insiste vraiment là-dessus parce que le gapsillage alimentaire, c'est pas bien!). Nous avons ensuite choisi deux classiques de la cuisine asiatique : un canard aux crèpes (on n’est jamais déçu mais on a rarement de grandes surprises non plus) et un canard aux huit délices qui consiste en un ensemble de plusieurs viandes et poissons (huit au total) avec des légumes et du riz. Vous serez heureux (et repus), c’est sûr!

Huit délices et canard aux crêpes, deux valeurs sûres! - © Chloé Rosier Pour le dessert (si vous avez encore un peu de place), nous vous proposons de tester les litchis (hyper rafraichissant pour clôturer un repas bien riche) ou le croustillon à la noix de coco et glace vanille (si vous voulez continuer la fatroad jusqu’au bout).

Un dessert léger (humhum) pour bien clôturer ce beau repas - © Chloé Rosier Plus d’infos : Adresse : 436, chaussée de Boondael à 1050 Bruxelles

Site internet : www.orchidee-blanche.com

Facebook : restaurantlorchideeblanche

restaurantlorchideeblanche Instagram : lorchideeblanchebxl

Selecto : 7 ans de présence bistronomique Une jolie adresse qui s'est installée depuis quelques années dans le centre - © Tribe agency C’est depuis l’été 2011 que le Selecto est devenu la cantine du quartier Dansaert. Le terme cantine peut prêter à confusion sachant que les prix ne sont pas ceux du mess de l’armée (c.à.d gratuit) mais plutôt ceux d’un joli restaurant bistronomique (ce qu’il est). Il est né de l’association d’Yvan et Dimitri Pattyn, père & fils, et d’Olivier Morland, chef étoilé de l’ancien restaurant Le Pain et le Vin. Le restaurant a, pendant ces 7 années, pris de la bouteille et s'est nourri du dynamisme et de l'évolution du quartier. La chaleur des lieux est propre à la culture bistrotière (aka parisienne). Comptoir, banquettes en cuir, tables en chêne blanchi, sol en carrelage noir et blanc, opalines au plafond. C'est toute une ambiance qui vous entoure!

On lit les nouvelles du jour? - © Chloé Rosier C’est Jérôme Bellin qui nous acceuille avec une coupe de champagne (apéritif recommandé en cette soirée puisque tout le monde en a à sa table) servie dans un verre qui nous rappelle le Paris des années 20 (Gatsby bonjour). Et c’est une carte on ne peut plus insolite qui nous est remise (on vous laisse juger sur la photo ci-dessus).

Ce qu'on y a mangé On l'encense à juste titre cette crème de carottes, promis! - © Chloé Rosier Vous l’aurez compris, il est difficile de se concentrer sur les plats proposés tant la carte est ludique et nous met dans une ambiance particulière qui durera toute la soirée. On vous rassure, on a finalement réussi à choisir ce que nous allions déguster (c’est le juste mot, manger est trop simple pour se référer à l’expérience gustative que nous avons vécue). Commençant par l’entrée (logique me direz-vous), c’est une crème de carottes et des ravioles de poulpe (confit) qui nous sont servies. Tous les deux nous tombons en pâmoison devant ces chefs-d’oeuvres et ne pouvons retenir des mmmh sonores à chaque bouchées (véridique). Je ne vous cache pas que le gros coup de foudre fut l’entrée, la suite du repas est délicieuse également mais la surprise de l’entrée bat le reste. Loin d’une simple crème de carottes, c’est une crème de carottes de Créances glacée accompagnée d'une chantilly au curry léger et de dès de saumon fumé extra-doux qui se cachent dans la crème. L'appellation glacée est un peu fort, je dirais plutôt froide/légèrement tiède (pour ceux qui seraient effrayés par une soupe-glaçon). L’alliance des carottes, de la chantilly et les petits morceaux de saumon cachés et découverts au fur et à mesure des bouchées… une expérience culinaire qui restera longtemps gravée en nous (on exagère à peine).

Les adresses de la rédac : L'Orchidée Blanche et le Selecto, deux restaurants pas tout jeunes mais qui n'ont pas fini de nous surprendre - © Chloé Rosier Pour le plat, nous avons respectivement choisi un magret de canard et une saltimbocca de porc. Des choses simples mais qui vont droit au but : un magret pas trop gras et une viande tendre, une petite sauce qui donne la touche de sucre qui fonctionne toujours bien avec le canard. Si nous devions émettre un bémol ici, ce serait pour les croquettes de purée qui étaient un peu élastiques (mais tout est une question de goût, n'est-ce-pas?)

Le dessert est presque superflus tant les assiettes sont suffisamment garnies mais qui dirait non à un plateau de fromage et un café glacé? Personne, on est tous d'accord!