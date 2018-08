Les adresses de la rédac : fish and chips chez Bia mara et guacamole chez Grizzly

Tendance a été faire un tour dans deux petits restaurants sympas et on vous parle ici de ce qu'on y a mangé!

Un fish and chips comme à Londres Bia mara sur la place de Londres - © Chloé Rosier Afin que notre expérience racontée ici corresponde à vos attentes gustatives, nous parlons bien du Bia Mara situé place de Londres à Ixelles. En effet, il y a plusieurs Bia Mara’s à Bruxelles et chacun a sa petite particularité sur le menu. Un autre de ces restaurant vous attend rue du marché aux poulets 41, près de la bourse. Nous voilà donc aux abords du carré ombragé de la jolie place de Londres où malgré des voies environnantes ouvertes aux voitures, on s’installe en terrasse (sur le trottoir donc) qui reste calme malgré tout.Les accompagnateurs de table prennent bien le temps de nous expliquer le concept et gros bonus, le poisson est frit, oui, mais il existe une panure sans gluten ! On examine le menu et on se décide pour les entrées avec des limonades maisons goulument aspirées via nos pailles en papier. Puis, boum : un " pepito’s ceviche ", dont la fraicheur accentuée par des lamelles de pomme et de fenouil, révèle un poisson tendrement cuit dans une soupe froide citronnée. Au même moment, on fait croustiller les tempuras de légumes entre nos dents, avec un "mmmh" spécial pour celles au potimarron.

De quoi nous mettre en appétit - © Chloé Rosier Les fishs and chips viennent ensuite satisfaire notre palais déjà bien réveillé avec le classique tempura de colin citron et basilic et la tant attendue dorade frite (entière) sans gluten. Les bonnes mayonnaises truffe et maison sont là pour y tremper tout ce qui se mange. Enfin, pas besoin de portions de pommes-chips supplémentaires, elles accompagnent déjà généreusement les entrées. La peau du ventre bien tendue et nos doigts tout gras - car le plaisir de manger avec les mains est bien là - le verdict est : on reviendra Bia Mara !

Et du sans gluten! - © Chloé Rosier Plus d'infos : Adresse : Place de Londres 1, 1050 Ixelles

Site internet : http://www.biamara.com

http://www.biamara.com Facebook : BiaMaraBrussels

BiaMaraBrussels Instagram : biamarabelgium

Un tour du monde chez Grizzly Des citronnades! - © Chloé Rosier Depuis la mi-mai, un nouveau restaurant s’est installé dans le quartier du Châtelain à Ixelles, sur le parvis de la Trinité. Grizzly, c'est un gastro-pub convivial où le concept est : eat & drink all day. Avec une carte évolutive au fur et à mesure de la journée! Après avoir sillonné l’Amérique, l’Australie ou encore l’Angleterre, Olivier se rend compte qu’il manque à Bruxelles un lieu sympathique, ouvert 7 jours sur 7, proposant petit-déjeuner, diner et souper. Le soir, la cuisine bistronomique de Grizzly régale amis et couples en quête de belles saveurs et d'une déco originale (un mixte entre café parisien et diner américain!). Et entre les repas, ce sont diverses planches qui convient à picorer selon la faim et les envies. On vous conseille d'ailleurs le guacamole et les doritos maison qui sont à tomber (non vraiment, on y retournerait bien juste pour ça!).

Le fameux guacamole... - © Chloé Rosier La carte, changeant au gré des saisons, vous propose aussi bien un typique burger américain mais aussi un filet de bar en croûte d’herbes qui rappelle nos dernières vacances à Porto. Côté boissons, la cohérence se poursuit. " Nous avons choisi des bières belges issues de microbrasseries ou d’entreprises familiales qui méritent d’être connues. Quant aux vins, principalement européens, nous privilégions une nouvelle fois la qualité à la quantité. Quelques références bio ou natures risquent de surprendre et combler " confie Olivier. Et nous on a surtout beaucoup aimé les cocktails maison hyper rafraichissant et très fruité!