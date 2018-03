Les adresses de la rédac : deux restaurants où manger français à Bruxelles

Le beau temps revient, et nous aussi avec deux adresses : Classico et les Fondus de la Raclette

Les fondus de la raclette Avouez, vous avez l'eau à la bouche rien qu'en regardant cette photo! - © CANON01 Une filiale française qui a ouvert il y a quelques mois dans le centre de Bruxelles, en face de la fondation Jacques Brel (qu’on vous conseille également mais pas pour manger). L’intérieur tout en bois, les lumières légèrement tamisées, les plaids en fourrure. Tout vous dépayse et vous envoie en Savoie. Il manque juste le feu de bois pour imaginer les pistes de ski à deux pas. Nous discutons avec la propriétaire, une femme pleine d’entrain et très heureuse de nous raconter son histoire : anciennement dans la banque, elle décide de changer du tout au tout et, la famille tenant des fondus de la raclette à Paris, elle se lance dans le projet avec son fils ! Les fromages nous viennent directement de Savoie et ça sent bon dès qu’on entre (sauf si on n’aime pas le fromage bien entendu). Et la charcuterie d’un petit producteur régional. La belle origine des produits, ça se sent, ça se goute, et ça se digère bien ! Nous avons testé les raclettes spéciales (fromage nature et fumé au sapin), accompagné de charcuterie et de pommes de terre. La charcuterie est délicieuse, le fromage fond délicatement dans les petites palettes et nous n’avons pas réussi à finir nos assiettes (parce qu'i y avait trop pour nos petits estomacs, pas parce que ce n'était pas bon)! Plus d'infos : Adresse : Place de la Vieille Halle aux Blés 28 à 1000 Bruxelles

Le Classico Un bar où s'accouder : convivial à souhait - © Tous droits réservés Une adresse désormais connue du quartier du Châtelain, le Classico nous accueille par une porte dérobée (pas celle sur le coin) et nous faisons un petit voyage spatio-temporel qui nous amène près de la Bastille dans le 11ème à Paris dans une petite brasserie chaleureuse. Comme on le voit dans de plus en plus de restaurants, il est possible de manger au bar en contemplant l’effervescence des plats qui se baladent entre les cuisines et la salle. Nous avons néanmoins choisi de nous asseoir à une table dans la salle (restons classiques chez Classico).