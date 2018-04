Les adresses de la rédac : de Naples au Liban, deux restaurants top à Bruxelles

On commence notre voyage culinaire par l’Italie. On vous a déjà donné des petites adresses de restaurants italiens à Bruxelles mais on en a encore à vous offrir !

On y retrouve également l’Italie dans les meubles et la vaisselle : Gio Ponti et sa chaise Livia et Marcello Chiarenza et ses céraminques à la feuille d’or. En plus, le maître des lieux représente la 3ème génération de pizzaïolos napolitain!

On ressent cette ambiance (en moindre mesure) dans cette pizzeria mais, loin de nous faire fuir, on s’est retrouvées quelques mois auparavant sur une petite place napolitaine entourées de scooters et de spritz. Sauf qu’en fait on était place du Sablon et il neigeait… mais vous voyez le style de voyage spacio-temporels qu’une madeleine de Proust peut produire!

Nous sommes parties à Naples (de notre propre chef) l’année passée et une des choses qui nous avait amusées (choquées) étaient le niveau sonore des gens qui se parlent chez eux et qui nous en font profiter en laissant leur porte d’entrée grande ouverte. Et que je te crie dessus parce que tu dois aller chercher le pain, et que je te réponde en hurlant parce que tu dois faire tes devoirs, etc. Beaucoup de cris!

On a commencé par un petit apéro et une planche de fromages et charcuterie. On retrouve la mortadelle (on n'en a jamais mangée d’aussi bonne qu’à Naples), et différents jambons fumé ou séchés ainsi que de bons fromages (on aime tant ça). Accompagné d’un Spritz (Italie oblige) et d’une coupe de prosecco, on déguste!

La liste des pizzas n’en finit pas et nous avons du faire attendre la serveuse un bon bout de temps histoire d’avoir le loisir de lire l’ensemble de la carte : pizzas base tomates, calzone, pizzas blanches, pizzas spéciales, … Nous optons finalement pour une classique qu’on aime toujours et qui nous permet donc de pouvoir comparer (Regina) et une pizza spéciale : pas de base de sauce (ce qui était surprenant), des légumes et un boule de mozza. La Régina n’était pas décevante, généreuse en champignons et la pâte fine comme on l’aime!

Côté dessert, on est un peu déçues parce qu’il ne restait pas grand chose dans la liste. On a pris un petit gâteau au chocolat qui ne nous a pas laissé de souvenirs impérissables.

On retiendra que la pizza et l'ambiance sont exceptionnelles!



