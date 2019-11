Kate Hudson lance sa vodka

Kate Hudson marche sur les traces de Sarah Jessica Parker, Drew Barrymore, Ryan Reynolds et Drake en lançant la King St. Vodka, du nom de l'adresse new-yorkaise où l'actrice se plaisait à organiser cocktails et dîners.

Fabriqué à Santa Barbara, cet alcool sans gluten et à base d'eau alcaline est distillé sept fois. La boisson aurait un léger goût vanillé.

"J'ai toujours été fascinée par le secteur des spiritueux et j'adore les dirty martinis à la vodka", explique Kate Hudson.

"Mon côté créatif m'a poussée à créer une vodka adaptée à mes goûts, qui se présente dans un superbe packaging et que je serais fière de voir dans mon bar."

"Mon côté entrepreneure m'incite à relever le défi de lancer une marque dans un secteur totalement nouveau pour moi."

Sarah Jessica Parker, Drew Barrymore, Angelina Jolie et Brad Pitt ont préféré lancer des vins tandis que Ryan Reynolds, Drake, George Clooney et Justin Timberlake possèdent des marques de spiritueux. King St. Vodka concurrencera la marque de Channing Tatum, Born and Bred Vodka, produite à la distillerie Grand Teton de Driggs, dans l'Idaho.