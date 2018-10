Jusqu'au 1er Novembre, des restaurants moins chers sur The Fork : on a testé l'Improbable!

Vous voyez venir l'arnaque du genre "réduction de 50% uniquement sur les boissons"? Et bien détrompez-vous! Nous sommes allés à l'Improbable à Ixelles et la note est passée de 151€ à 114€ grâce à la réduction de 40% . Il faudra néanmoins bien regarder sur quoi s'applique la réduction avant de faire la réservation (au risque d'avoir de mauvaises surprises).

L'Improbable

Un cadre très romantique - © L'improbable

Petit restaurant bien caché dans une perpendiculaire au boulevard Général Jacques, c'est une très jolie surprise tant décorative que gustative. Une ambiance très romantique avec une lumière tamisée, une ambiance feutrée et des guirlandes qui illuminent la pièce.

Nous avons pris à la carte (la réduction TheFork s'appliquait uniquement sur les proposition à la carte) en entrée un ceviche et une croquette de brie. Le ceviche très frais, qui met en appétit sans le couper, accompagné d'un petit jus qui m'a paru superflu et qui a un peu trop dilué les saveurs (ne le rajoutez donc pas). La croquette de brie s'apparentait plus à un brie en croquette, c'est un 8ème de brie qui vous arrive, fondant et fumant avec une légère panure. Autant vous prévenir qu'il faut avoir de l'appétit (et aimer le fromage) si vous choisissez cette entrée.