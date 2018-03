Et on mange quoi en Croatie ?

Quelles productions locales ?

La Croatie aussi sait extraire le meilleur des olives cultivées en Dalmatie - © Ababsolutum - Getty Images/iStockphoto

Huile d'olive

La Grèce, l'Espagne, la Tunisie ou encore l'Italie n'ont pas le monopole de la production d'huile d'olive. La Croatie aussi sait extraire le meilleur des olives cultivées en Dalmatie, en Istrie et dans la baie de Kvarner, au point que le nectar est même considéré comme l'un des meilleurs au monde.

Agneau

Tout au nord, l'île de Cres qui regarde droit devant pour observer la côte Adriatique italienne, est connue pour sa production locale d'agneau. On se situe ici dans la baie de Kvarner, où les langoustines sont également à ne pas manquer. A une centaine de kilomètres au sud, la délicatesse de la chair de l'agneau de l'île de Pag est tout aussi réputée, autant que celle de l'île de Krk, où on la déguste accompagnée d'un verre de vin blanc local žlahtina.

Charcuteries et jambon

La Croatie bénéficie de six appellations d'origine protégée pour ses charcuteries. Le jambon cru de Krk est séché lentement par le vent. Cette technique est également utilisée pour le "pršut" cru d'Istrie, qui a la particularité de ne pas être fumé. En Dalmatie continentale, on produit le jambon cru de Drniš. Aussi, les Croates assemblent la viande de porc au paprika et à l'ail pour réaliser un saucisson nommé "kulen". On en trouve notamment dans la région de Baranja. Selon la région de production, de l'eau-de-vie et du lard peuvent être ajoutés en plus ou moins grande quantité.