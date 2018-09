Du bio dans nos assiettes grâce à la ferme des Paniers verts et à Efarmz

Les Paniers Verts c’est une petite ferme familiale où le potager est roi

L'aventure commence il y a 50 ans quand le grand-père de Valérie s'installe là pour commencer un joli verger. Des années plus tard, c'est sa petite-fille (Valérie donc) qui prend la relève mais elle se rend vite compte qu'elle est dépassée avec tout ce qu'un verger demande comme masse de travail. Elle décide alors de le transformer en jardin potager et installe également une serre. Aujourd’hui, elle cultive des légumes sur une superficie d'environ 2 hectares, le tout en agriculture biologique (et ça, ça nous plait).

Les spécialités ? Tomates (vous allez découvrir qu'une tomate est plus qu'une chose rouge et flotteuse), concombres, poivrons et aubergines, pommes de terre, légumes racines (panais, persil tubéreux, carottes, betteraves de couleur), légumes rares et anciens (chervis, tétragone, crosne, crambe, capucine tubéreuse, qui connait tout ça?), légumes feuilles, rhubarbe, courges, topinambours, divers légumes et aromates.

Nous avons pu y découvrir de belles choses comme des tomates vertes sucrées (non mais vraiment), une herbe aromatique au même goût que l'estragon (si, si!), une autre herbe au nom spécial (pipicha) qui a un goût indéfinissable (entre la coriandre et la citronnelle) pour faire des marinades hyper originales.

Le petit plus (même s'ils en ont déjà beaucoup), c'est le respect à la terre. Ils ne vont pas forcer le potager à leur donner des légumes qu'il (le potager) n'arrive pas à produire.