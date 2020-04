Domino’s Pizza lance la pizza Bicky

Une innovation 100% belge, uniquement disponible chez nous !

Domino’s Pizza présente sa dernière innovation : la pizza Bicky. Le meilleur d’une pizza avec un favori belge : le Bicky burger. Domino’s Pizza aime faire des innovations (pas toujours réussies mais qui ne tente rien, n’a rien) et s’inspire pour cela des spécialités locales populaires. Le résultat est un magnifique exemple d’innovation belge basé sur le burger "made in Belgium" : la pizza Bicky.

Tyla Robinson, chef de l’innovation, explique pourquoi ils ont choisi le Bicky burger : "Aller à la friterie est vraiment ancré chez les Belges ; pas moins de 91% des Belges trouvent que les 'frites de la friterie' sont indissociablement liées à notre culture. Le Bicky burger est un des favoris les plus commandés. Cela nous a donné l’idée de réunir le meilleur de deux mondes dans cette pizza exclusive et originale. Pourquoi devoir choisir quand on peut combiner les deux en un ensemble délicieux ?"

Original et Chicken

Pour s’assurer que tout le monde profite de ce classique belge, la pizza Bicky est déclinée en 2 versions : la Bicky Original avec de la viande hachée et la Bicky Chicken. Les deux sont préparées avec de la sauce tomate Bicky, de la sauce piquante Bicky, de la mozzarella, des cornichons, un assaisonnement Bicky et des oignons croustillants.

En début d’année, Domino’s avait déjà lancé la pizza Vol-Au-Vent, basée sur un des plats préférés de la cuisine belge. Ces deux innovations ont été développées exclusivement pour le marché belge et ne sont donc disponibles que dans notre plat pays (on n’est pas sûr de voir ça comme un avantage).

La pizza Bicky est disponible dès aujourd’hui dans tous les magasins Domino’s en Belgique.