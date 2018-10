Culinaria : les 10 ans et la dernière édition dans sa forme actuelle

À l’occasion de son dixième anniversaire, le festival gastronomique promet aux participants de leur en mettre plein la vue... et plein la bouche. Du 17 au 20 octobre, la salle KeyWest à Bruxelles, accueillera les plus grands chefs de Belgique pour une expérience culinaire exceptionnelle. Des cuisines ouvertes et équipées seront mises à la disposition de leur savoir-faire, pour célébrer cet événement et le partager avec leurs convives. Les tickets, à partir de 70 €, seront mis en vente dès le lundi 10 septembre sur le site internet de Culinaria. Cette dernière édition est l’événement à ne pas manquer cette année. Après la célébration de ses 10 ans, Culinaria changera de cap, et se dirigera vers l’organisation de rencontres culinaires plus surprenantes, plus atypiques et plus intimes : 12 événements sont déjà prévus pour 2019.

Les chefs belges à l'honneur Durant 4 jours, certains des meilleurs chefs étoilés de Belgique se relayeront pour proposer des plats surprenants, élaborés et présentés dans les règles de l’art. De nombreux grands noms de la gastronomie belge ont déjà confirmé leur présence comme Bart de Pooter du restaurant Pastorale**, Pascal Devalkeneer du restaurant Le Chalet de la Forêt** ou encore Giovanni Bruno du restaurant Senzanome*.

Pour son 10ème anniversaire, Culinaria met les petits plats dans les grands Depuis 10 ans, Culinaria organise des événements culinaires haute gamme. Son fondateur, Cédric Allard, ajoute " Cette édition marque véritablement l’aboutissement de 10 années de ce festival. Quand on regarde le chemin parcouru, que l’on se remémore les plats d’exception, les noms des chefs, le partage et le plaisir des convives, on peut franchement être fiers ! Tout est prêt pour que cette édition soit une grande fête pour les chefs, les amoureux de la bonne cuisine et nos partenaires. On tient à ce que cette dernière édition soit mémorable. J’ai hâte d’y être ! "

Culinaria change de cap mais ne rend pas son tablier Après cette dixième édition, Culinaria prendra un autre tournant et évoluera vers l’organisation de moments culinaires plus intimes: 12 évènements sont déjà prévus pour 2019. Ceux-ci proposeront à chaque fois, une rencontre entre plusieurs chefs, une ambiance décontractée et une expérience unique pour les papilles. Cédric Allard précise : " Nous souhaitons rester créatifs et à l’écoute, Culinaria doit continuer de se réinventer. Cette dixième édition est la dernière occasion de participer à l’expérience Culinaria sous cette forme. Mais les amoureux de la bonne cuisine ne vont pas être déçus : nous préparons d’autres événements culinaires exceptionnels ! Culinaria garde ses fondamentaux et son ambiance unique : on y mange bien, on y boit bien, mais on s’y amuse aussi beaucoup. D’ailleurs, à chaque fois, les chefs y prennent beaucoup de plaisir. Et les convives aussi ! ".

3 passeports en vente Le passeport 1 apéritif by Campari, 5 services (4 plats salés et 1 dessert), 1 assiette de fromages sélectionnée par Les

Fromages de Suisse, 1 bière d'abbaye (surprise), l’eau S.Pellegrino à volonté et 1 café Masalto

En prévente : 70€(*) // Sur place : 80€ Le passeport ✚ Le passeport

Accords mets/vin proposés par Vasco pour accompagner le menu

En prévente : 90€(*) // Sur place : 100€ Le passeport VIP Le passeport +

Accès à l'espace VIP Taittinger, son confort ainsi que son service VIP

Bar à volonté (dans l'espace VIP Taittinger) jusque minuit

En prévente : 115€ (*) // Sur place : 125€