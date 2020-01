CES 2020: des appareils de pointe pour la cuisine

L'assistant Connect Smart Grilling Hub de Weber est un appareil capable de signaler le moment où les grillades doivent être retournées . Il surveille aussi leur cuisson . L'engin envoie les informations relatives à la nourriture et à la viande vers une application dédiée. Compatible avec tous les appareils à grillade, cette invention sera commercialisée cette année.

CookingPal "Julia"

À ceux qui préfèrent cuisiner en intérieur, CookingPal propose Julia, une solution tout en un. En plus d'être un guide de cuisson, l'appareil offre dix fonctions et s'associe à un écran tactile de la famille CookingPal pour suivre des recettes et surveiller les plats à distance. L'invention sera sur le marché cette année.