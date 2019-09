Bientôt une nouvelle chaîne de burgers végétariens

Le quintuple champion du monde de Formule 1 a annoncé sur son compte Twitter le lancement d'une toute nouvelle chaîne de burgers, dont le concept fera date: il s'agit de la première enseigne de burgers durables végétariens.

L'avenir du burger tiendra-t-il dans la matière végétale? Alors que KFC a annoncé lancer l'expérimentation d'ailes de poulet ou de nuggets à base de protéines végétales, suivant les pas de Burger King et de son "whopper" adaptée à la mode végétarienne, une nouvelle chaîne de restauration rapide réservera sa carte à des recettes sans viande.

Neat Burger bénéficie déjà d'un ambassadeur de taille pour vanter les mérites de son concept. Lewis Hamilton, qui prône depuis plusieurs années déjà la nécessité d'une alimentation saine, s'est en effet associé à cette aventure, dont le premier restaurant ouvrira le 2 septembre à Londres, près de Regent Street. Neat Burger bénéficiera de l'expertise de Beyond Meat, qui travaille justement aux côtés de KFC pour reproduire le goût du poulet sans en contenir.

Au menu, les consommateurs choisiront parmi trois principaux burgers: "The Neat", "The Cheese" et "The Chick'n". Un hot-dog complétera la carte tandis que des pommes dauphines et des frites de patates douces seront proposées pour changer des frites de pomme de terre. Côté boissons, on se désaltérera avec les eaux de Jaden Smith, Just Water.

Lewis Hamliton et Neat Burger voient grand pour leur projet: 14 franchises doivent ouvrir au cours des deux prochaines années dans le monde entier.