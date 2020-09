Avec le Covid-19, le fast-food de demain ne sera plus jamais comme avant !

Des casiers pour venir retirer son Whopper, une appli pour prévenir quand on arrive et recevoir sa commande encore chaude, la fin de la fille d’attente au drive…

Burger King a prévu de révolutionner le fast-food avec des services totalement repensés, en phase avec les leçons tirées de la pandémie. Nombre d’idées ont d’ailleurs été appliquées durant le confinement.

Réduction de 60% de l’empreinte carbone

60%. C’est la réduction de l’empreinte carbone promise par Burger King avec son tout nouveau concept de restaurant. Un projet aussi architectural qu’ultra-pratique qui révolutionne les habitudes quand vient l’heure de dévorer un fast-food. Le spécialiste du Whopper vient de dévoiler les facettes de ses restaurants de demain.

La deuxième plus grande chaîne de fast-food a décidé de miser sur l’efficacité du service pour que nous mangions chaud. Les cyclistes et les piétons pourront désormais retirer leur commande dans des casiers, à l’image des "Amazon Lockers" ou de ces frigos géants utilisés par les agriculteurs pour faciliter la vente directe de produits frais. Aussi, on pourra utiliser une appli mobile pour prévenir de notre arrivée en voiture et se garer sur des places spécifiques. Le message sera passé directement aux équipes qui viendront nous remettre notre Whopper.