Alain Ducasse sous la pyramide du Louvre, c'est officiel

C'est désormais chose faite : le grand chef, par la voie de sa filiale Ducasse Culture, a dupliqué son Bistrot Benoît sous la pyramide de leoh Ming Pei. Le premier service sera donné le 4 avril prochain.

Cassolette d'escargots, pâté en croûte, blanquette de veau, baba au rhum... La carte du Bistrot Benoît au Musée du Louvre réunira les classiques de la cuisine française, qui a déjà fait le succès de l'adresse dans le quatrième arrondissement de Paris. Compter un ticket à 25 euros en moyenne. Le restaurant sera ouvert tous les jours, sauf le mardi, de 9h à 18h.

Témoin de la vague bistrotière dans la capitale française, Benoît entretient l'esprit de cette époque en recouvrant les tables de longues nappes blanches tandis que les serveurs n'oublient pas de redresser leur noeud papillon. Ouvert en 1912, le Bistrot Benoît s'est depuis exporté à Tokyo et à New York. Sous la pyramide du Louvre, le bistrot s'étendra sur 200 m2, dans un décor composé de boiseries de chêne, de laiton et d'alcôves vêtues de velours rouge. 94 clients pourront prendre place chaque jour.

Voilà donc un nouveau monument parisien dans l'escarcelle culinaire d'Alain Ducasse, qui gère cette nouvelle adresse par le biais de Ducasse Culture, qui a vocation a géré la restauration dans les musées et les établissements culturels.

Pour rappel, le grand chef monégasque est déjà présent au Château de Versailles, avec sa table "Ore", et au Musée d'art islamique de Doha, au Qatar. Il attend de savoir s'il continuera de diriger la restauration au deuxième étage de la tour Eiffel ; la concession arrivant à échéance, d'autres candidats prestigieux, comme Thierry Marx ou Frédéric Anton, abreuvent les rumeurs en tant que successeurs.