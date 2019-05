Y-a-t-il une heure idéale pour faire de l'exercice?

Deux études publiées dans le journal Cell Metabolism confirment l'impact de notre rythme de sommeil sur notre performance pendant un effort physique.

"Il est bien connu que presque tous les aspects de notre physiologie et de notre métabolisme sont dictés par l'horloge circadienne. C'est vrai non seulement chez les humains, mais aussi dans tous les organismes sensibles à la lumière. Nous nous sommes donc demandé s'il existe un lien entre l'heure de la journée et la performance de l'exercice", explique Gad Asher du Département des sciences biomoléculaires de l'Institut Weizmann des sciences (Rehovot, Israël), co-auteurs des recherches.

Dirigée par Paolo Sassone-Corsi du Center for Epigenetics and Metabolism de l'Université de Californie, (Irvine, Etats-Unis), la première étude a mis des souris sur des tapis roulants afin d'observer le mécanisme de processus comme la glycolyse (métabolisation du sucre et production d'énergie) et l'oxydation des lipides (combustion des graisses).

Les scientifiques américains ont notamment découvert que la protéine HIF-1α, connue pour stimuler certains gènes en fonction de la teneur en oxygène des tissus, est activée par l'exercice de différentes manières selon le moment de la journée."Jusqu'à présent, nous ne savions pas que ses niveaux fluctuaient en fonction de l'heure de la journée," précise Sassone-Corsi.

Plutôt du matin ou du soir?

La seconde étude conduite par le Pr Asher a également consisté à mettre des souris sur tapis roulant à différents moments de la journée. Ils ont ensuite demandé à 12 êtres humains de se livrer à un exercice similaire. L'expérience a révélé que les niveaux d'oxygène étaient moins élevés chez les souris et les participants qui faisaient de l'exercice le soir comparé à ceux qui pratiquaient le matin, ce qui traduit une meilleure efficacité ainsi qu'une sensation d'effort réduite.

Les chercheurs à l'origine de ces deux études estiment que transposer ces résultats directement aux humains ne serait pas probant dans la mesure où notre rythme biologique s'avère différent de celui des souris de laboratoire.

"Vous pouvez être du matin ou du soir. Ces critères doivent être pris en compte", précise le Pr Sassone-Corsi.

Le moment idéal de la journée pour pratiquer une activité physique semble dépendre avant tout de notre propre horloge interne et peut donc varier selon les individus.