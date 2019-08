Y a-t-il un lien entre la prise d'antibiotiques et le risque de cancer de l'intestin?

Selon une récente étude, l'utilisation d'antibiotiques favoriserait le risque de cancers de l'intestin (côlon) tandis qu'elle aurait tendance à diminuer le risque de cancer du rectum. Dans une certaine mesure, c'est du type et de la classe d'antibiotiques prescrits dont pourrait dépendre le risque de cancer.

Cette étude, réalisée par une équipe de chercheurs de la faculté de médecine de la Johns Hopkins University, aux États-Unis, et de celle de l'University of East Anglia Norwich Medical School, ainsi que du Norfolk and Norwich University Hospital NHS Trust, au Royaume-Uni, s'est intéressée aux effets à long terme des antibiotiques sur le microbiome intestinal (équilibre de bactéries utiles et néfastes dans l'intestin) et sur les risques de développement de cancers de l'intestin et du rectum.

Pour ce faire, les chercheurs ont examiné les dossiers médicaux de 19.276 patients diagnostiqués avec un cancer de l'intestin et 9.254 patients diagnostiqués avec un cancer du rectum et les ont suivis pendant au moins deux ans. Les chercheurs ont également examiné 137.077 autres patients d'âge et de sexe correspondants, qui n'avaient pas déclaré ces cancers.

L'utilisation cumulée d'antibiotiques pendant une période relativement brève (16 jours ou plus) pouvait être liée à une augmentation du risque de cancer de l'intestin.

L'association la plus pertinente concerne les cancers du colon proximal, c'est-à-dire la première section de l'intestin et sa section médiane.

Par contraste, la prise d'antibiotiques sur une période de plus de 60 jours est associée à une baisse du risque de cancers du rectum de l'ordre de 15%, comparée à une absence de prise d'antibiotiques.

Les chercheurs ont en outre établi que du type d'antibiotiques dépendaient le risque et le siège de cancer. Par exemple, chez les patients ne s'étant vu prescrire qu'une seule classe d'antibiotiques (contrairement à ceux à qui l'on n'en avait pas prescrit), la pénicilline était systématiquement associée à un risque plus élevé de développer un cancer du côlon proximal. L'ampicilline/amoxicilline était la pénicilline la plus fréquemment prescrite à ces patients. Le risque le moins élevé de cancer rectal est quant à lui associé à la prescription de tetracyclines.

Les résultats de cette étude observatoire n'ont toutefois pas permis d'établir de lien de cause à effet. Autre limite de l'étude: les scientifiques n'ont pas pu prendre en compte d'habitudes de vie déterminantes ou de traitements hospitaliers susceptibles d'avoir augmenté les risques de cancer pour l'intégralité des participants.

Les résultats de l'étude, publiés dans le journal Gut, tendent cependant à établir que les antibiotiques peuvent avoir un effet variable sur le microbiome intestinal au long de l'intestin et soulignent que "que l'exposition antibiotique soit causale ou contributrice au risque de cancer du côlon, nos résultats appuient l'importance d'une utilisation pertinente des antibiotiques par les cliniciens".

Les scientifiques soulignent qu'en 2010, la consommation mondiale d'antibiotiques était de l'ordre de 70 milliards de doses, soit en moyenne 10 doses par personne.