Vous voulez arrêter le sucre ? Pénélope Boeuf a tenté l'expérience dans "21 Jours Sans"

On ne le sent pas forcément en bouche mais le sucre est partout. Dans les bonbons et les sodas mais aussi dans les conserves de légumes, le pain et la plupart des plats préparés . Cela explique pourquoi notre consommation de sucre ne cesse d'exploser au fil des décennies. En France, elle s'élevait à 5 kg par an et par personne en 1850 contre 35 kg de nos jours.

Mais pourquoi se lancer là-dedans ? Par goût du défi, si l'on en croit Pénélope Bœuf. "Depuis que je suis petite, j'aime me lancer des nouveaux challenges. Un jour, j'étais avec des amis et je me demandais s'il serait facile de me sevrer. La frustration est quelque chose que l'on doit apprendre à gérer. J'avais déjà arrêté de fumer mais l'idée de me passer de sucre me semblait plus compliquée", confie-t-elle.

Elle s'accorde 21 jours pour y arriver, un chiffre souvent avancé dans les livres de développement personnel pour se débarrasser d'une addiction. Mais des chercheurs de l'University College of London ont depuis remis en question cette théorie et affirment dans une étude qu'il faudrait, en moyenne, 66 jours pour former une nouvelle habitude. Qu'à cela ne tienne, Pénélope Bœuf se donne trois semaines pour arrêter de manger du sucre.