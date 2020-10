Vous passez en moyenne 1066 jours de votre vie avec la gueule de bois

Lendemain de soirée arrosée : chacun sa méthode !

Qui dit gueule de bois ne dit pas forcément journée passée à dormir ou à comater sur le canapé. Plus des trois quarts des Français (76%) affirment être déjà allés au travail avec la gueule de bois.

Pourtant les symptômes ressentis n’indiquent rien de bon en termes de productivité ou de relationnel : maux de tête (33%), fatigue (24%), et déshydratation (22%). De quoi passer une merveilleuse journée entouré de ses collègues préférés !

Les deux tiers des personnes interrogées attendent tout simplement que ça passe.

Près de la moitié des sondés (45%) estiment quant à eux que le café n’aide absolument pas à tenir le coup le lendemain d’une soirée.

Ultime constat et non des moindres, la gueule de bois peut engendrer des comportements qui ne sont pas forcément sains. Plus de six Français ayant la gueule de bois sur dix (61%) déclarent préférer la junk food aux plats healthy (26%).