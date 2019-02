Votre smartphone pourrait contenir plus de bactéries que vos toilettes

Des études scientifiques ont démontré que les objets du quotidien sont peuplés de bactéries. En particulier les portables qui sont de véritables nids à microbes.

Un smartphone contient plus de bactéries qu'une barre de métro ou qu'une cuvette de toilettes. Pourtant, vous touchez votre portable en moyenne toutes les 10 minutes. "Un écran de téléphone est extrêmement sale. Comme tous les objets du quotidien", explique Bruno Périchon, biologiste à l'Institut Pasteur.

Le scientifique rappelle qu'il y a, selon une étude américaine, plus de 7.000 types de bactéries présentes sur un téléphone. Parmi elles, certaines sont nocives pour la santé comme les salmonelles ou les staphylocoques dorés.

Les smartphones ne sont pas les seuls objets sales

Selon une étude américaine, certains distributeurs de billets contiendraient jusqu'à 150 bactéries différentes. Malheureusement, ce phénomène a aussi été observé sur les écrans tactiles des bornes de commandes au McDonald's. Après analyse, des scientifiques ont démontré que certains contenaient des staphylocoques, du listeria et même de la matière fécale. Mais le biologiste Bruno Périchon nous rassure au sujet de ces bactéries: "En nous, on les a en millions de copies".

Les individus les plus faibles comme les personnes âgées peuvent cependant contracter des pathologies après avoir été mis en contact avec ces écrans. C'est pourquoi il faut penser à adopter des gestes simples: se laver les mains et nettoyer son portable régulièrement avec une lingette antiseptique.