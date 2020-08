Votre selfie pourrait être utile à votre santé !

On vous propose un tour non exhaustif de ses applications actuelles.

L'enjeu est de taille car plus la maladie est détectée tôt, plus les traitements sont efficaces. Une étude pionnière menée en 2018 par des chercheurs de l'Université de San Francisco montrait une réussite de 100% dans le diagnostic des symptômes de l'Alzheimer par l'IA , qui a prédit la maladie six ans avant le diagnostic final.

La découverte de nouveaux médicaments

Plusieurs entreprises ont eu l'idée de lancer le "machine learning" dans la course à la découverte de nouveaux médicaments. Le but est de concevoir les médicaments qui seront les plus susceptibles de fonctionner pour guérir une maladie grâce à l'étude de la biologie à grande échelle.

Si chaque entreprise possède ses propres méthodes et outils, toutes reposent sur les mêmes bases : la capacité de l'IA à analyser un nombre de données infiniment grand, l'utilisation de cellules souches sur lesquelles sont implantés des modèles de maladie afin de comprendre pourquoi et comment la maladie se développe, et enfin la combinaison d'expérimentations en laboratoire et sur ordinateur. Cette filière en est encore à ses balbutiements, mais suscite beaucoup d'intérêt, comme le montre la levée de fonds de 143 millions de dollars de l'entreprise californienne Insitro.