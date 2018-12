Vivre avec des animaux réduit le risque d'allergies

Une nouvelle étude réalisée par des scientifiques de Göteborg (Suède) révèle que les enfants grandissant avec des animaux ont moins tendance à développer des allergies.

Le groupe de recherche, dont l'étude a été publiée dans le journal "Plos one", a analysé deux études antérieures portant sur le suivi de santé de certains enfants et contenant des informations sur la présence ou non d'animaux à la maison.



Une première étude était basée sur un questionnaire réalisé auprès de 1.029 enfants âgés de 7 à 8 ans, auxquels il avait été demandé de répondre à des questions sur le développement ou non de maladies telles que l'asthme ou des allergies.



Il est apparu après analyse que 49% des sondés qui n'avaient pas grandi avec un animal présentaient au moins une allergie ou de l'asthme contre 43% pour les enfants ayant vécu avec un animal et 24% pour ceux ayant vécu avec plusieurs animaux.



La deuxième étude se basait sur une analyse de données de laboratoire sur l'état de santé de 249 enfants âgés de 8 à 9 ans.

Les chercheurs ont pu montrer que le taux d'allergie était de 48% chez les enfants grandissant sans animaux contre 35% chez les enfants vivant avec un animal et 21% pour les enfants ayant plusieurs animaux.

Cet ensemble de données établit donc que plus les bébés sont exposés à la vie avec des animaux, moins ils sont susceptibles de développer une allergie.