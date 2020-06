VIH/Sida : les jeunes de 15-24 ans encore trop peu informés

Selon un sondage réalisé en février et dévoilé ce mercredi, les jeunes restent mal informés sur le VIH et le sida, et les idées reçues sur le sujet ont la vie dure.

A titre d'exemple, 15% des personnes interrogées pensent que le virus du sida peut se transmettre en se rendant dans des toilettes publiques...

Sidaction (France) dévoile les résultats d'un sondage Ifop-Bilendi, qui démontre la dégradation inquiétante du niveau d'information des jeunes sur le VIH et le sida.

Selon l'enquête réalisée sur 1003 jeunes de 15-24 ans, 74% se considèrent "bien informés" sur le VIH. Or, c'est le chiffre le plus bas obtenu en dix ans de sondages réalisés sur le sujet, souligne Florence Thune, directrice générale de Sidaction.

Réalisée en février 2020, l'enquête révèle par ailleurs certains points inquiétants, notamment en termes d'idées reçues vis-à-vis du VIH : 15% des personnes interrogées pensent par exemple que le virus du sida peut se transmettre en s'asseyant sur des toilettes publiques ou que la prise d'une pilule contraceptive d'urgence est efficace pour empêcher la transmission du VIH/sida. Plus surprenant encore : 29% considèrent qu'il existe des médicaments pour guérir du sida.

"On remarque également des données paradoxales concernant le port du préservatif : les jeunes le pensent efficace, mais ont quand même peur de l'utiliser avec une personne séropositive. Ces fausses idées sur la transmission du VIH continuent de se propager et ne diminuent pas", explique Florence Thune à ETX Studio.