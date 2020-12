VIH/sida : ces fausses idées reçues qui circulent toujours

On a démêlé le vrai du faux pour en finir une bonne fois pour toutes avec ces préjugés qui peuvent engendrer de nombreux comportements à risque.

Le 1er décembre, c’est la Journée mondiale de lutte contre le sida. Plusieurs sondages ont montré que les stéréotypes et les idées reçues sur la maladie persistaient encore en France comme dans le reste du monde.

Le VIH peut se transmettre par un baiser

FAUX

Les méconnaissances sur les modes de transmission ont la dent dure malgré les nombreuses campagnes d'information sur le sujet.

Le VIH ne se transmet ni par un baiser, ni par une piqûre de moustique, ni en utilisant les toilettes publiques, ni lorsque vous vous faites soigner chez votre dentiste comme de nombreux jeunes le pensent.

Pour faire plus simple, il ne s'agit pas d'une maladie contagieuse, donc pas de transmission par la salive, la toux, ou la sueur. "Le VIH se transmet le plus souvent lors de rapports sexuels non protégés s'il y a pénétration vaginale ou anale, (…) par un contact important avec du sang contaminé lors de partage de matériel d'injection ou en cas d'accident d'exposition (pour les soignants)", rappelle Santé Publique France.